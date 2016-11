Spaß mit Rempeleien und Blessuren

Der Weg bis zum Rollerderby-Aufstieg in die zweite Bundesliga war lang und voller Rempeleien und Blessuren. Doch jetzt ist es geschafft, die Mannheimerinnen spielen künftig eine Klasse höher. Begonnen hat alles im Jahre 2014, damals wurden die Delta Quads als Abteilung des Vereins ISC Mannheim von Spielerinnen, Spielern und Trainern mit mehrjähriger Erfahrung gegründet, um die robuste Sportart aus den USA in die Region zu holen. Der spezielle Wettkampf auf Rollschuhen hat ihre Wurzeln in den 1930er Jahren, die Regeln wurden aber immer wieder überarbeitet.

Ende Oktober sollte das letzte Spiel der Rhein-Neckar Delta Quads in dieser Rollerderby-Saison stattfinden, mit den Maniac Monsters Mainz als Gegner. Doch die Mainzerinnen mussten leider das Spiel kurzfristig absagen. Egal, wie das Ergebnis ausgesehen hätte, der Aufstieg stand inoffizielle schon vorher fest. Den durften die Mannheimerinnen bereits im September feiern, nach dem Sieg über die Riot Rollers Darmstadt im Alten Eisstadion im Friedrichspark (wir berichteten).

Blick auf die neue Saison

Frauensportart findet immer mehr Anhängerinnen Rollerderby ist eine aus den USA stammende Frauensportart , die seit Ende der 1990er Jahre immer populärer wird und nun auch in Europa auf immer mehr Anhängerinnen findet.

, die seit Ende der 1990er Jahre immer populärer wird und nun auch in Europa auf immer mehr Anhängerinnen findet. Die Spielrinnen sind auf klassischen Rollschuhen , den "Quad Skates", mit vier Rädern an zwei Achsen unterwegs.

, den "Quad Skates", mit vier Rädern an zwei Achsen unterwegs. Aus jedem Team werden jeweils Blockerinnen und eine Jammerin ausgewählt. Die Jammerin, gekennzeichnet mit einem Stern auf dem Helm, versucht, der gegnerischen Mannschaft zu entwischen und innerhalb von zwei Minuten möglichst viele Runden zu drehen und damit Punkte zu holen.

und eine ausgewählt. Die Jammerin, gekennzeichnet mit einem Stern auf dem Helm, versucht, der gegnerischen Mannschaft zu entwischen und innerhalb von zwei Minuten möglichst viele Runden zu drehen und damit Punkte zu holen. Neben ihr rollt ein Schiedsrichter her, der mit gebeugtem Arm anzeigt, wo sie sich befindet.

her, der mit gebeugtem Arm anzeigt, wo sie sich befindet. Nach der zweiminütigen "Jam" folgt eine kurze Pause, in der Spielerinnen ausgewechselt werden können. Ein Spiel, genannt "Bout" , hat zwei Halbzeiten à 30 Minuten.

folgt eine kurze Pause, in der Spielerinnen ausgewechselt werden können. Ein Spiel, genannt , hat zwei Halbzeiten à 30 Minuten.

Um den Fans und dem Mannheimer Team wegen des Ausfalls der Mainzerinnen kein Spiel zu verwehren, wurde das Team "Zombies" - passend zu Halloween - aus verschiedenen Mannschaften gebildet. Dieses Spiel entschieden die Delta Quads mit 292:52 entspannt für sich.

Alle vier Spiele in der dritten Liga Süd haben die Mannheimer Delta Quads in der vergangenen Saison gewonnen. Nun werden sie in der kommenden Saison in der zweiten Bundesliga sich neuen Herausforderungen stellen, Spieltermine stehen noch nicht fest. "In der zweiten Liga erwartet die Delta Quads ein ganz anderes Niveau, noch ist ungewiss, wie stark der Druck auf die Spielerinnen steigen wird", so Pressesprecherin Camilla Narrog. "Die Motivation und der Zusammenhalt sind groß, wir haben Respekt vor den starken Gegnern", ergänzt Spielerin Riff Riot. Die Mannschaft tritt stets mit "Künstlernamen" an, wie "Kobra Killjoy" oder "Kamikatzi"

"Wir sind ein junges Team, das jüngste der zweiten Bundesliga, und der Aufstieg allein war schon eine sehr gute Leistung", meint Rhonda Housekick. In der zweiten Liga warten Mannschaften wie die Bembel Town Rollergirls Frankfurt, die Graveyard Queens Köln oder die Roller Girls of the Apocalypse Kaiserslautern. "Das wird schlimm, denn Kaiserslautern ist unsere Schwester-League und nun unser Gegner", fügt Rhonda hinzu.

Groß geschrieben wird im Roller Derby auch das Wort "Freshmeat" - das Anheuern neuer Wagemutiger, in etwa übersetzt mit "Frischfleisch", die sich als Spielerinnen oder Officials auf Rollen in die Arena stürzen. Aus diesem Anlass wird es am 5. März einen "Recruiting Day" geben, bei dem sich neue Spielerinnen informieren können. "Wir haben jetzt schon über zehn Anmeldungen zum Freshmeat-Tag. Weitere Interessenten sind herzlich willkommen", meint Referee Speedy Convalesce. Wer seine Liebe fürs Roller-Derby entdeckt hat, bei Spielen mitmachen möchte, sich jedoch nicht traut, dies auf Rollschuhen zu tun, kann sich freuen: Am Sonntag, 6. November findet in der TSV-Halle, Josef Bußjäger-Weg 4, um 17.30 Uhr ein Training für so genannte Non-Skating-Officials (NSO) statt. NSO gehören zum Schiedsrichter-Team und zeichnen beispielsweise Punkte auf, nehmen die Strafzeiten oder stoppen die Zeit. "Ohne die geht auf dem Track ebenso wenig wie ohne die Spieler und die Referees", meint Camilla Narrog. Man ist also als NSO voll und ganz mit dabei.

Viel Zeit sollte man für diesen Kurs mitbringen, insgesamt gibt es vierzehn Termine bis Ende Februar. Eine andere Möglichkeit, Delta Quads-Luft zu schnuppern, sind die monatlichen Stammtische in Mannheim oder Heidelberg, der nächste findet bereits heute am Donnerstag, 3. November um 19.30 Uhr im Café Tomate in B 6,12 statt.