SPD will Runden Tisch, um Sicherheitslage zu verbessern

Der Kulturkiosk am Neumarkt: Das Archivbild entstand im Sommer 2015. Der Nachbarschaftstreff soll dauerhaft in der Neckarstadt etabliert werden.

Ein Jahr ist es her, seit ein Hilfeschrei aus der Neckarstadt-West Politik und Ordnungskräfte in der Stadt aufschreckte. Die Bewohner klagten über die Kriminalität vor ihren Haustüren, sammelten später Unterschriften für mehr sichtbare Präsenz der Polizei. Zwar wurde danach der Drogenhandel zunächst von der Neckarwiese vertrieben, gab es Razzien im Milieu und auf Druck der Bevölkerung ein paar mehr Beamte auf der Straße. Doch die Sicherheitslage habe sich nicht grundlegend verbessert, bilanziert jetzt die SPD und fordert eine konzertierte Aktion und einen runden Tisch zum Thema.

"Die Neckarstadt-West kommt nicht zur Ruhe", so Stadtrat Thorsten Riehle. Mit gleich zwei Anträgen an den Gemeinderat will der für die Neckarstadt zuständige Politiker mehr Bewegung in die Sache bringen. Seit Jahren, so der Stadtrat, würden Akteure die "schwierigen Zustände im Quartier" beklagen, ohne das sich substanziell etwas verbessert habe.

"Kriminalität, verdreckte Straßen"

Daten und Fakten aus dem Sozialatlas der Stadt In den Bereichen mit überdurchschnittlichen sozialen Problemlagen leben in Mannheim etwa 26 Prozent der Gesamtbevölkerung. Dazu zählen unter anderem die Westliche Unterstadt, der Jungbusch und die Neckarstadt-West, das Herzogenried und das Wohlgelegen. Eine besonders niedrige Beschäftigungsquote ist in der Neckarstadt-West und dem Herzogenried zu finden. Hier liegt die Quote bei über 40 Prozent. Die höchsten Anteile an Einwohnern mit Migrationshintergrund sind in der Westlichen Unterstadt (69,9 Prozent), Hochstätt (69,6 Prozent), Jungbusch (69,0 Prozent), Luzenberg (68,0 Prozent) und Neckarstadt-West (66,9 Prozent) zu finden. Für den Stadtteil Neckarstadt-West mit rund 20 000 Bewohnern weist die polizeiliche Kriminalitätsstatistik 2036 erfasste Straftaten für 2015 aus. Das entspricht einem Zuwachs von 10,2 Prozent gegenüber 2014. aph

Riehle: "Zunehmend sich entfremdende Nachbarschaften, Kriminalität, verdreckte Straßen und Plätze stehen dem Engagement vieler Bürgerinnen und Bürger gegenüber. Die Toleranzgrenze wird immer geringer, die Polizei muss bei kleinsten Delikten ausrücken, Lärm auf Plätzen bis spät in die Nacht verunsichert die Menschen". Bewohner, so der Politiker, fühlten sich von ihrer Stadt alleine gelassen, Ordnungsmaßnahmen würden kaum etwas bewirken. Viele Neckarstädter hätten längst den Glauben, dass sich die Sicherheitslage noch einmal verbessere, aufgegeben, sagt auch Maik Rügemer vom Netzwerk Wohnumfeld des örtlichen Quartiermanagements. Er bekräftigt: "Vieles verläuft im Sande, nichts wird weiterverfolgt".

Laut Mannheimer Sozialatlas gehört die Neckarstadt-West zu den Stadträumen mit "überdurchschnittlich sozialen Problemlagen" , die sich durch eine hohe Fluktuation der Bevölkerung auszeichnet. Konkret bedeutet das: Der Zuzug aus Osteuropa hält an, der Armutsmarkt wird auch durch ankommende Flüchtlinge immer enger. Über 9000 Bulgaren und Rumänen verteilen sich auf die Stadtteile Innenstadt, Jungbusch und Neckarstadt-West. Bei rund 100 000 Einwohnern sind das zehn Prozent der Bevölkerung. Streitigkeiten und auch Kriminalität bleiben da nicht aus.

Alteingesessene Bewohner, zu denen auch etablierte Migrantenmilieus gehören, leiden darunter. Sozialen Rückzug und Isolation sind für manchen die Konsequenz mangels Alternativen. Senioren beispielsweise lassen sich ab der Dämmerung kaum mehr auf der Straße blicken, sind nicht mehr Teil des Gemeinwesens. Das haben Umfragen ergeben. Der Runde Tisch soll, so der Wunsch der Sozialdemokraten, dafür sorgen, dass sich alle relevanten Akteure abstimmen und Maßnahmen entwickeln, die dem Eindruck des "vergessenen Stadtteils" entgegenwirken. Dabei sollen diese Maßnahmen dann so aufeinander abgestimmt werden, dass "diese effektiv zur Verbesserung der größten Problempunkte Sauberkeit, Ordnung und sozialer Frieden führen".

KOD, Polizei und Stadt als Partner

Als Partner am runden Tisch wünscht man sich: den Kommunalen Ordnungsdienst (KOD), den Fachbereich Sicherheit und Ordnung, die Polizei mit dem Revier Neckarstadt sowie den Sondergruppen Drogen und Südosteuropa, die Abfallwirtschaft, den Fachbereich Soziales, das Quartiermanagement, Stadtteilakteure, Bezirksbeiräte und betreuende Stadträte.

Um im Stadtteil den Neumarkt vor dem Bürgerhaus aufzuwerten, wollen die Sozialdemokraten auch den dortigen "Kulturkiosk", der zurzeit geschlossen ist, nachhaltig etablieren. Die Kosten für den Umbau der soziokulturellen Einrichtung solle die Stadt übernehmen, die Miete auf symbolische ein Euro pro Monat reduzieren - Vorschläge, die auch Maik Rügemer begrüßt. Allerdings: Versprechungen habe es genügend gegeben. In der Neckarstadt sei nun endlich dauerhaftes Handeln nötig.