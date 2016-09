Spender bauen Container auf

Es nimmt feste Formen an - das große Blumepeterfest, das in einer Woche, am Samstag, 24. September, rund um den Wasserturm steigt. Nun bedeutet das einen großen Aufwand für den Feuerio, der die Benefizveranstaltung zugunsten der "MM"-Aktion "Wir wollen helfen" organisiert - denn die Logistik ist kompliziert.

Ganz besonders zu erwähnen sind die Firmen Losberger Modular Systems aus dem Rheinauhafen und die benachbarte Spedition Detmers. Hand in Hand arbeitend machen sie Container mobil. Der schmucke achteckige Losberger-Pavillon-Container für die Tombola sowie zwei große Toiletten-Container treten auf gewaltigen Detmers-Tiefladern gut verzurrt die Fahrt zum Wasserturm an, werden dort per Auto-Kran mit Fachpersonal abgeladen und sicher aufgestellt, um dann am Montag nach dem Fest wieder abtransportiert zu werden. "Ohne das seit Jahren zuvorkommende Engagement der Herren Steffen Menz und Wolfgang Detmers hätte ich einige schlaflose Nächte und graue Haare mehr", dankt Feuerio-Vize Volker Dressler, der das Fest organisiert.

Ungeheuer wichtig ist zudem die - sonst den Maimarkt mit Strom und vielem mehr versorgende - Firma SVT Südwest Veranstaltungsservice und Technik GmbH, vertreten durch die Geschäftsführer Stefany und Jan Goschmann. Sie greifen dem Feuerio großzügig unter die Arme und stellen zum Beispiel die Stromverteilerkästen sowie Kabel für Bühne und die vielen Stände - denn ohne "Saft" klappt nichts.

Spenden-Adresse Das Fest findet am Samstag, den 24. September , 10 Uhr, am Wasserturm statt.

, 10 Uhr, am Wasserturm statt. Feuerio-Geschäftsstelle , Heppenheimer Straße 19, 68309 Mannheim-Käfertal, Montag bis Donnerstag: 10 bis 16 Uhr, Freitag: 10 bis 13 Uhr, Telefon: 0621/447700, Mail: blumepeterfest@feuerio.de.

, Heppenheimer Straße 19, 68309 Mannheim-Käfertal, Montag bis Donnerstag: 10 bis 16 Uhr, Freitag: 10 bis 13 Uhr, Telefon: 0621/447700, Mail: blumepeterfest@feuerio.de. Blumepeter Spendenkonto: Sparkasse Rhein-Neckar Nord, IBAN: DE24 6705 0505 0030 2100 26

Das RC Reisemobil-Center Mannheim hilft dem Feuerio wieder mit zwei schmucken Wohnwägen aus, in denen die Hauptkasse unmittelbar neben und im Sichtfeld der mobilen Polizeiwache sicher untergebracht werden. So wird den aufmerksamen Blicken der Gesetzeshüter nichts entgehen . . .

Für die einzelnen Kassen sorgt die Rhein-Neckar-Verkehr (RNV), die für das große Mannheimer Wohltätigkeitsfest vier - sonst bei Umleitungen als Unterstand für ihr Personal genutzte - Kassenhäuschen mit RNV-Ladefahrzeugen anliefert, aufstellt und am Montag wieder abtransportiert. Und so helfen alle zusammen, dass dieses große Benefizfest gelingt.

Gerne danken wir noch für einige Tombolagewinne. So brachte Dietmar Pohlmann je drei Bücher und Bilder, einen Bilderrahmen, sowie je zwei LED-Penlights und Stabfeuerzeuge. Jo Gregor, Chef der "Bigband im Quadrat", spendierte drei mal zwei Freikarten für das Konzert am 20. November, Familie Clemens und Piedad Schlupp fünf Weidenkörbchen gefüllt mit Kosmetikartikeln. Die Managementberatung "Diapason" von Feuerio-Senator Matthias Bretschneider stiftet zehn CDs und legte noch sechs Flaschen edlen Burgunder dazu, anonym wurden in der Geschäftsstelle zwei Liegestühle, ein Zeitungsständer und mehrere Flaschen Alkoholika abgegeben. (pwr)