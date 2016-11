Sperrung für Radwegbau

Alle Bilder anzeigen In Mannheim beginnt die nächste Phase beim Umbau der Bismarckstraße. © Tröster Die Baustelle an der Bismarckstraße in Mannheim. © MM-Grafik

Bis zum Beginn des Vorweihnachtsgeschäfts, so verspricht Jan Krasko vom Rathaus-Dezernat Planung, Bauen, Verkehr und Sport, soll der rund fünf Millionen Euro teure Umbau der Bismarckstraße fertig werden. Zuvor stehen allerdings ab heute, Mittwoch, 2. November, noch einmal Bauarbeiten und damit verbundene Absperrungen und Engpässe in der innerstädtischen Hauptverkehrsstraße an.

In Fahrtrichtung Schloss wird bereits auf der Reichskanzler-Müller-Straße ab Höhe Bismarckplatz bis zum Quadrat L 12 die Fahrbahn in Abschnitten neu asphaltiert und markiert. Der Verkehr wird bis Freitag, 11. November, jeweils einspurig geführt, am Donnerstag, 3. November, sind Arbeiten am Rechtsabbieger in den Kaiserring Richtung Wasserturm vorgesehen, der den ganzen Tag gesperrt bleibt. Umleitungen werden ausgeschildert.

Ab Montag, 14. November, bis Dienstag, 22. November, werden dann auf der gegenüberliegenden Fahrbahn (Fahrtrichtung Schwetzingerstadt) neue Asphaltdecken eingebaut. Auch hier ist eine abschnittsweise einspurige Verkehrsführung geplant. Der Umbau der Bismarckstraße hatte sich um knapp vier Wochen verzögert, weil bei Bauarbeiten in den A-Quadraten aufwendig nach Blindgängern gesucht worden war. lang