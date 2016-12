Sperrung zur Sicherheit

Die Stadt kündigt für diese Woche forstliche Pflegearbeiten und Baumfällungen im Waldpark auf dem Lindenhof an. Fachleute aus dem Forstamt werden in zwei Bereichen arbeiten: Zwischen Hochwasserdamm und Schlauchgraben sowie zwischen Hochwasserdamm und Fohlenweide. "Waldbesucher werden gebeten, die Sperrungen zu ihrer eigenen Sicherheit unbedingt zu beachten", heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus

Wie in jedem Wald, werden die Bäume im Waldpark forstwirtschaftlich genutzt. Daher werden die Arbeiter unter anderem zehn bis 20 Eschen fällen. Das oberste Ziel der Mannheimer Förster sei es, den Wald zu erhalten, so die Fachleute. Die Waldarbeiter würden daher immer nur so viele Bäume fällen, wie im gleichen Zeitraum nachwachsen: "Ein sinnvolles und nachhaltiges Prinzip, denn Wälder sind unverzichtbar für den Naturschutz, den Klimaschutz, das Grundwasser und die Naherholung."

Wichtiger Naturschutz

Durch die Baumfällung entsteht neuer Platz. Diesen Platz nutzen Forstrevierleiter Norbert Krotz und sein Team, um junge Eichen zu pflanzen. "Eichen sind wichtig für viele geschützte Tier- und Pflanzenarten, die im Waldpark leben - wie beispielsweise der Heldbock. Dieser Käfer ist unter Naturschützern als echte Seltenheit bekannt. Eichen sind eine extrem lichthungrige Baumart", erklärt Krotz. "Sie brauchen Platz, um wachsen zu können. Wir pflanzen sie dort, wo die Eschen gefällt werden, denn hier bekommen sie genug Sonne".

Eine weitere Information der Stadt für die Bürger: Krotz und sein Team achten auf einen gesunden, artenreichen Wald. Sie räumen den Waldpark nicht vollständig auf, sondern lassen an bestimmten Stellen gezielt Holz verrotten. Auch dieses sogenannte Totholz ist ein Baustein für den Naturschutz, viele Tierarten sind darauf angewiesen. red