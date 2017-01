Spitzenkoch macht Appetit auf Gesundes

Heiß begeht sind an der IGMH die Autogrammkarten von Spitzenkoch Stefan Marquard. Der Mann im Biker-Look hat genug für alle mitgebracht. In der Küche gibt er Tipps für gesunde Ernährung (unten r.), bevor die Hiphop-Gruppe auftritt (unten l.).

Mehrere Hundert Burger mit frischen Salaten, mehrere Hundert Veggie-Wraps, mehrere Hundert Power-Drinks aus Banane, Apfel, Karotte und Ingwer: "Das war schon sehr viel auf einmal", erzählt Siebtklässlerin Laura. Zwischendurch sei sie "total genervt" gewesen, schmunzelt Sternekoch Stefan Marquard bei der Abschlusspräsentation an der Integrierten Gesamtschule Herzogenried (IGMH). Aber er findet es "geil, dass junge Menschen mal was völlig anderes machen".

Um den Schülern "wieder Bock auf Kochen" zu machen, hat sich der TV-Star, zwölffache Buchautor und Trainer für Spitzenköche den ganzen gestrigen Tag Zeit genommen. Dem Küchenteam, das durch 14 Schüler verstärkt wird, gibt er Tipps zu nachhaltigem Kochen und gesunder Ernährung. "Ich muss hundert Prozent aus dem rausholen, was ich habe", erklärt er in der Küche, während er mit Töpfen und Pfannen hantiert. Das gehe "mit dem geringsten Energieaufwand und so, dass am meisten an Nährstoffen und Geschmack erhalten bleibt".

"Wie kann man Männer dazu bewegen, dass sie mehr Gemüse statt Fleisch essen", will ein Teilnehmer wissen. Marquards Antwort: "Indem das Gemüse so toll schmeckt wie Fleisch." Er gart und würzt, bietet Kostproben. Alle sind hin und weg. Dass der Veggieburger aus Gemüse und Vollkorn besteht, merkt keiner - die Wraps sind eine Offenbarung.

Vollküche an der IGMH Die IGMH hat seit 2009 eine eigene Vollküche. Im April 2014 übernahm TasteNext den Betrieb. Die Firma beschäftigt inzwischen 40 Personen, mehr als ein Drittel sind Menschen mit Behinderung.

übernahm TasteNext den Betrieb. Die Firma beschäftigt inzwischen 40 Personen, mehr als ein Drittel sind Menschen mit Behinderung. Das Team arbeitet nicht im luftleeren Raum: Ein Mensarat bringt Wünsche der Schüler mit ein.

bringt Wünsche der Schüler mit ein. Täglich werden an der IGMH mehr als 300 Menüs ausgegeben. Auch bei der Verpflegung außerhalb der Mittagszeit setzt das Küchenteam auf Alternativen wie zum Beispiel selbst gemachte Limonaden.

ausgegeben. Auch bei der Verpflegung außerhalb der Mittagszeit setzt das Küchenteam auf Alternativen wie zum Beispiel selbst gemachte Limonaden. Inzwischen versorgt TasteNext sieben weitere Mannheimer Schulen: LFG und KFG, Kerschensteiner, Geschwister-Scholl-, Albrecht-Dürer-, Pfingstberg- und Jungbuschschule.

"Essen ist Kopfsache", setzt Markus Bissinger auf genau solche Geschmackserlebnisse. Als Geschäftsführer von TasteNext betreibt er mit seinem Team seit April 2014 die Mensa als Modellprojekt der Schulverpflegung. Das Beispiel an der IGMH hat den Geschmack anderer getroffen - inzwischen gehen die Speisen vom Herzogenried aus in sieben weitere Mannheimer Schulen. Bissingers Team umfasst jetzt 40 Mitarbeiter, mehr als ein Drittel davon sind Menschen mit Behinderung. Bissinger betont, man wolle auch Inklusion leben.

Fischgerichte der Renner

Eine eigene Mensa hat die IGMH seit 2009, Rainer Mickelat ist als Mitglied des Schulleitungsteams dafür verantwortlich. Ihm ist es "wichtig, dass das Mensakonzept in den Schulalltag einfließt". Soll heißen: Das Thema Ernährung wird über Projekte, Arbeitsgruppen und entsprechende Konzepte in den Unterricht eingebunden. Es gibt einen Mensarat, dem auch Schüler angehören. Er hat bei dem, was auf den Tisch kommt, ein Wörtchen mitzureden.

Natürlich hätten sich die Schüler am Anfang vor allem die "Klassiker" Döner, Pommes und Hamburger gewünscht - aber bloß keinen Fisch. Inzwischen seien die Meeresfrüchte "ein fester Bestandteil und eines der beliebtesten Essen". Schulsprecher Simon Nemet, selbst im Mensarat, gesteht, dass er am liebsten Spaghetti Bolognese mag. Aber als Stefan Marquard gestern das Nudelgericht mit Lachs statt Fleisch servierte, war Simon hin und weg: "Das war echt der Hammer."

"Gegessen wird immer"

Ein Mann, der so kochen kann wie Marquard - wie ist er zu seinem Beruf gekommen? Der 52-Jährige plaudert aus dem Nähkästchen. Seine Zeugnisse seien "miserabel gewesen, weil ich einfach so stinkfaul war". Marquard schaffte gerade so den Hauptschulabschluss. "Lerne doch Koch", habe seine Mutter ihm geraten: "Gegessen wird immer." Das ist jetzt fast 40 Jahre her.

Den Kontakt zur IGMH will er halten, sein Programm "Sterneküche macht Schule" weiterführen. Denn Marquard hat eine Mission: "Ich will, dass jedes Kind ein vernünftiges, frisch gekochtes und leckeres Essen bekommt - jeden Tag."