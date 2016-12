Sport, Wellness, Handel – die Zukunft auf der Breiten Straße?

Für die Immobilie in T 1 interessiert sich ein Fitness- und Wellness-Unternehmen. © Prosswitz

Mit der "Meile der Kultur und Bildung" auf der Breiten Straße, die aus Teilen der Kommunalpolitik und den Händler-Organisationen nach dem Aus für Decathlon und Mömax ins Gespräch gebracht worden sind, scheint es nicht mehr weit her zu sein. Nach Informationen dieser Zeitung laufen aktuell für beide Immobilien Gespräche mit möglichen Interessenten. Mit am Tisch sitzen aber weder die Stadtbibliothek noch andere Mannheimer Kultureinrichtungen - beide Standorte marschieren derzeit eher in Richtung Wellness, Fitness und Handel.

Wer auszieht, lange bevor sein Mietvertrag endet, der sollte sich nachdrücklich um einen Nachmieter kümmern, es sei denn, das Haus würde verkauft. So ungefähr ist die Situation zu beschreiben, die nach dem schnellen Abgang von Decathlon in T 1 die Gespräche bestimmt. Der französische Sportartikel-Riese ist noch für mehrere Jahre vertraglich gebunden an die Breite Straße, und es verwundert folglich nicht, dass die Initiative zur Suche nach Nachmietern zunächst von Decathlon ausgeht. Werner D. Schröder, Berater der irischen Eigentümer in T 1, bestätigt entsprechende Informationen des "MM": "Ja, korrekt, es haben hier bereits mehrere Vorgespräche stattgefunden".

Architekten prüfen Technik

Die Standorte T 1 und K 1 Decathlon hatte seine 4000 Quadratmeter große Filiale in T 1 im Oktober 2014 eröffnet. Sie war eine der ersten City-Filialen des Sportartikel-Anbieters, der sonst Standorte vor den Toren der Städte bevorzugt. Nach dem Aus für das Medienhaus Prinz 2001 stand die Immobilie mehr als ein Jahrzehnt lang leer. Von 1958 bis zum Aus im September 2008 war Karstadt mit einer Filiale am Neckartor in K 1 angesiedelt. Im Juni 2008 übernahm die NH Immobilien das Haus am Neckartor, um es zu einer Mömax-Filiale zu entwickeln. Im Juni 2011 wurde die neue Filiale nach mehrjährigen Bauarbeiten eröffnet. Mömax gibt den Standort zum 31. März 2017 auf.

Diese "Vorgespräche" scheinen allerdings durchaus bereits in die Details zu gehen, schließlich ist zu erfahren, dass zumindest ein Interessent noch in dieser Woche eine Abordnung seiner Architekten in die Immobilie schickt, ihr Auftrag: sondieren, wie es um die Haustechnik, und hier insbesondere um die Klimaanlage, die Heizung, die sanitären Anlagen sowie die Wasser- und Abwasserleitungen bestellt ist. Letzteres ist vor allem vor dem Hintergrund der angestrebten Nutzung zu verstehen. Schröder: "Es handelt sich bei diesem Interessenten um ein großes, ein sehr großes Unternehmen aus der Wellness- und Fitnessbranche, das die gesamte Immobilie nutzen möchte".

Vonseiten der Eigentümer von T 1 unterstütze man die Bemühungen von Decathlon, "schließlich haben wir auch keinerlei Interesse daran, dass das Haus länger leer steht". Freilich ginge es letztlich um die "Höhe der Mieterlöse", schränkt Schröder ein. Und es gebe auch noch andere Interessenten, diesmal allerdings aus dem Handel: "Ja, aus der Textilbranche. Dieses Unternehmen hätte allerdings nur Flächenbedarf bis zum zweiten Stock, und das würde bedeuten, dass wir größere Umbauten vornehmen müssten, etwa die Rolltreppen nach oben herausnehmen". Welche Entscheidung letztlich falle, sei durchaus offen, vorstellbar wäre auch ein Verkauf der Immobilie - Schröder: "Alles eine Preisfrage".

"Mischnutzung" am Neckartor

Informationen, wonach die Investorengruppe, die das Mömax-Haus am Neckartor gekauft hat, in T 1 vorstellig geworden sei, bestätigt Schröder ebenfalls: "Sie waren hier und haben sich den Standort angesehen". Mehr allerdings nicht. Doch auch in K 1, wo der Möbel-Händler seine Filiale zum 31. März 2017 räumt, laufen offenkundig bereits Gespräche mit möglichen Interessenten, und die Investoren am Neckartor haben schon Kontakt zur städtischen Wirtschaftsförderung aufgenommen, wie Wolfgang Miodek auf Anfrage bestätigt: "Und wir unterstützen sie in ihrem Vorhaben nach Kräften".

Aus dem Haus am Neckartor soll ein Standort mit Mischnutzung werden, ein Unternehmen aus der Drogerie-Branche, ein Lebensmittelmarkt, aber auch ein Fitness-Center sowie Gastronomie-Betriebe - gedacht ist hier wohl auch an Außenbewirtschaftung - sollen zu den möglichen neuen Mietern gehören.

Lutz Pauels, der Chef der Werbegemeinschaft, kann sich solche Mischnutzungen dort zwar durchaus vorstellen, "entscheidend für den Erfolg ist aber letztlich die Qualität der Mieter".