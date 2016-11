Sportlicher Drais-Erbe trainiert fürs Jubiläum

Laufmaschinen-Rennen 1975 in Karlsruhe: Kurt Maurer (vorne) führt, Sohn Ralf, damals 15 Jahre alt, rollt das Feld von der vierten Position her auf. Drei Jahre später siegte Kurt Maurer bei dem traditionsreichen Rennen in der Residenzstadt.

Draisinen-Rennen in Mannheim? "Ja, sowas gab's in den 70er Jahren", lacht Ralf Maurer und zeigt auf die beiden hölzernen Laufmaschinen, die sein Vater Kurt seinerzeit gebaut hatte. "Und ich war dabei. Wir sind in halb Deutschland unterwegs gewesen und haben immer gute Platzierungen geholt."

In seinem großen Hobbyraum hat der Sandhofener die beiden Erbstücke aufgestellt, dazu die historischen Kostüme herausgelegt, die sein Vater bei seinen Auftritten mit der Draisine bis kurz vor seinem Tod 2011 immer getragen hat. Bilder und alte Super-Acht-Filme, Urkunden und Zeitungsausschnitte hat er zudem gerichtet: ein ganz persönlicher Rückblick auf ein besonderes "Drais-Erbe".

Mit der Laufmaschine unterwegs

Draisinenrennen Am Sonntag, 11. Juni 2017, findet am Jubiläumswochenende in Mannheim nach langer Pause wieder ein Draisinen-Rennen statt. Wie Axel Bentz von der Geschäftsstelle Fahrradjubiläum im Rathaus ankündigte, haben sich bereits 25 Laufmaschinen-Reiter aus Crailsheim für den Spaß-Wettbewerb rund um den Wasserturm angekündigt. Das Wettrennen, so Bentz, ist offen für Jedermann. Möglichkeiten zur Anmeldungen und weitere Infos werden noch bekannt gegeben. Informationen rund ums Jubiläum 200 Jahre Fahrrad gibt's unter www.monnem-bike.de. lang

Kurt Maurer, als gelernter Dreher Urgestein beim Benz, außerdem als Fußballer beim SV Waldhof und im Spielmannszug des Stadtteils aktiv, war auch als Rentner lange Jahre in Sachen Karl Drais unterwegs. Kein Sommer, in dem er nicht mit seiner Draisine bei der Sandhofener Kerwe aufgekreuzt wäre, mehrfach war er beim großen Neujahrsempfang der Stadt dabei, für Auftritte beim Mathaise-Markt oder beim Festumzug des Neustädter Weinfests war er fest "gebucht". 2007 stieg sogar der damalige Ministerpräsident Günther Oettinger beim Neujahrsempfang im Rosengarten auf Maurers Laufmaschine.

Zum Jubiläum 200 Jahre Fahrrad möchte Maurer junior die Familientradition wieder aufleben lassen. Mit seinem alten Freund Uwe Heck will er das "Reiten" auf der Laufmaschine wieder einüben und im kommenden Sommer dabei sein, wenn im Juni unter dem Slogan "Monnem Bike" die Erfindung des Karl Drais (1785-1851) gefeiert wird. "Wir trainieren aber erstmal außerhalb Mannheims", sagt er vorsichtig. "Genau wie wir es damals gemacht haben." Er grinst und sucht einen Bericht des "Mannheimer Morgen" über das Rennen um den Maimarkt-Pokal vom 30. April 1973 heraus. "Den Sattel nur mäßig ausgepolstert, so übte Kurt Maurer für diesen Tag außerhalb Sandhofens, denn er wollte nicht zum Lächeln des Landes" werden.

Anstrengender Sport

Immerhin: Damals waren außer Vater und Sohn Maurer 67 "Draisinenreiter" angetreten, das Preisgeld betrug stolze 3000 Mark (rund 1500 Euro). Gewonnen hat Wolfgang Preissinger, den zweiten Platz belegte Rudi Voigtländer. Der, so erinnert sich Maurer junior, war so schnell auf der Strecke, dass er unterwegs einen Schuh verlor.

Beim Mathaise-Markt in Schriesheim, bei Laufmaschinen-Rennen in Crailsheim, Herborn und Karlsruhe und sogar in Düsseldorf gingen die Mannheimer um Kurt Maurer an den Start. 1978 siegte Kurt Maurer in Karlsruhe. "Im Jahr davor schaffte ich in Düsseldorf den zweiten Platz!", strahlt Ralf noch heute über die Erfolge des sportlichen Vater-Sohn-Gespanns auf dem historischen Vehikel. Den Wanderpokal, den Maurer senior 1978 in Karlsruhe errang, baute Ralf während seiner Maschinenschlosser-Lehre als Geburtstagsgeschenk für den Vater nach. Mutter Erika war als Teamchefin übrigens immer dabei, genauso wie Jürgen Gericke, Werner Ernst und Joachim Jordan mit seiner Tochter Sabine, wenn die Sandhofener mit ihren Rennern aus Holz auf große Fahrt gingen.

"Irgendwann hab' ich als Jugendlicher dann keine Lust mehr gehabt", bedauert Ralf Maurer heute seinen Absprung, der Faden war für ihn irgendwo abgerissen. Dabei hat ihm die Mischung aus Fitnesstraining und historischem Aufzug lange Spaß gemacht: "Das ist ein ganz schön anstrengender Sport", sagt er. Außerdem sind die aus Schaumstoff und Kunstleder gebauten Sättel nicht sehr bequem - "das Ganze kann auch ziemlich schmerzhaft sein". Und ungefährlich ist es auch nicht: Die Zweiräder haben keine Bremsen. Die hölzernen Räder mussten indessen vor jedem Rennen gewässert werden, damit die Draisine auch rund läuft: "Das Holz quillt dann auf, und die Räder drehen sich mit größerer Stabilität", erklärt der Sandhofener. Sportlich ist Ralf Maurer mit seiner Frau Christina trotzdem aktiv: Skilaufen, Wandern, Fitness - aber das Fahrrad hat ihn nie gereizt.

Bei den Rennen gab es seinerzeit übrigens auch eine Kategorie für umgebaute Fahrräder. Ralf Maurer hatte dafür ein Rennrad ohne Pedale und mit modifiziertem Sattel. "Damit konnte man ganz schön Tempo machen", sagt er und erinnert sich daran, dass er gleich beim ersten Rennen im Jahr 1972 seinen alten Herrn ganze fünf Minuten hinter sich gelassen hatte.