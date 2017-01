Sportlicher junger Betriebswirt greift zum Narrenzepter

Solch eine Konstellation gab es noch nie: Sein Vater Manfred Corr regierte 1982, sein Schwiegervater Gerd Flanjak 2005 - nun will Christopher Corr selbst das Zepter schwingen. Der Feuerio stellte den 26-jährigen Consultant bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) am Montagabend als neuen Prinz "Christopher I. von Soll und Haben" vor. Am Samstag wird er beim - ausverkauften - "Weißen Ball" im Rosengarten inthronisiert.

Eigentlich kennt man ihn eher in weißen Hosen, kurzen weißen Hosen. Christopher Corr ist begeisterter und guter Tennisspieler, oft auf dem Platz bei Grün-Weiß am Neckarplatt anzutreffen. Bereits als Kind fing er dort an, schon länger zählt er zudem zum Organisationsteam der Tennis-Bundesliga von Gerald Marzenell, begann als einfacher Helfer, ging dann zum Fahrdienst, arbeitet zudem bei der Spieler- und Sponsorenbetreuung mit.

Auch sonst war er bisher eher sportlich aktiv, wirkte zum Beispiel 2010 für den Sportkreis am Mannheims Finalbeitrag für den Wettbewerb "Mission Olympic" mit und absolvierte gerade im Sommer eine Weiterbildung als Fußballmanager am Steinbeis-Sportbusiness-Campus des VfL Wolfsburg.

Christopher Corr Christopher Corr ist am 26. Januar 1990 in Ludwigshafen geboren, aber in Mannheim aufgewachsen. Seit Sommer 2016 ist er verheiratet. Nach der Oststadt-Grundschule machte er sein Abitur am Ursulinen-Gymnasium. Zunächst studierte er an der SRH Hochschule Heidelberg Betriebswirtschaft, machte dann an der Universität des Saarlandes seinen Master in Betriebswirtschaftslehre. Seit Oktober arbeitet er als Consultant bei der PricewaterhouseCoopers Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (PwC). Dort sowie bei Siemens hatte er schon während des Studiums gearbeitet. Seine Hobbys sind Tennis, Fußball, Golf, Reisen und Politik. Er ist Bezirksbeirat in der Oststadt und Vorsitzender des dortigen CDU-Ortsverbands. Er trinkt gerne Gin Tonic, isst gerne Italienisch, besonders Pasta. pwr

Schon der Vater regierte

Fasnacht dagegen "spielte familiär immer eine Rolle für mich, hatte aber nicht so die Bedeutung", gibt er zu. Klar, er hat stets gerne gefeiert, war bei der Straßenfasnacht und der Feuerio-Sitzung, tanzte schon mehrfach beim "Weißen Ball". Dort oben auf der Bühne zu stehen, inthronisiert zu werden - geliebäugelt hat er zwar mehrfach damit. "Ich habe aber irgendwie nie daran geglaubt, dass mir der Feuerio die Möglichkeit gibt - obwohl ich eigentlich nah dran war", sagt Corr.

Das änderte sich schlagartig beim Mannheimer Oktoberfest im Herbst 2016. Da sprachen die beiden Ex-Prinzen und Feuerio-Elferräte Steffen Baumann und Oliver Althausen den eloquenten 26-Jährigen, der ihnen schon länger aufgefallen war, an. "Daher hat Christopher auch zwei Prinzenväter, wir sind ja ein moderner Verein", so Althausen schmunzelnd. "Je länger wir darüber gesprochen haben, umso aufregender wurde das Ganze für mich", erinnert sich Christopher Corr. Er wollte, das war für ihn schnell klar - aber er sagte nicht gleich zu. Schließlich musste er zunächst mit seinem Arbeitgeber sprechen, wo er erst seit wenigen Monaten tätig ist: "Daher war ich anfangs zurückhaltend."

PwC unterstützt ihn

Doch PricewaterhouseCoopers (PwC) ebnete ihm den Weg, dieses Amt für Mannheim auszuüben. "Mein Arbeitgeber steht voll dahinter, unterstützt mich sehr und gibt mir den nötigen zeitlichen Freiraum", so Corr dankbar. Auch seine Familie stehe voll dahinter, der Vater sei gleich "Feuer und Flamme" gewesen, und seine Ehefrau Caroline habe ebenso gleich zugestimmt, "sonst hätte ich es nicht gemacht", stellt er klar - schließlich war die Hochzeit erst im Sommer.

Nun freut sich der redegewandte, sympathisch-souverän und doch nicht überheblich auftretende Betriebswirt riesig auf das Amt. "Kim ist eine tolle Prinzessin. Ich denke, wir werden viel Spaß haben, eine besondere Zeit und sechs unvergessliche Wochen erleben", so Corr. "Mich persönlich weiterentwickeln, neue Kontakte knüpfen" - das sei für ihn ein Motiv gewesen, das Amt zu übernehmen. Mindestens ebenso wichtig sei ihm aber der soziale Aspekt der Aufgabe, die ganzen Besuche bei Seniorenheimen, Krankenhäusern, Kindergärten. Zudem knüpft er gerne an die Tradition an, in seiner Kampagne für ein besonderes soziales Projekt zu werben und dafür auf Geschenke zu verzichten. Dabei entscheid er sich für die Kindervesperkirche Waldhof.

Dass er mit nur 26 Jahren das Amt anvertraut bekomme, mache ihn stolz - aber er sieht es zugleich als Aufgabe, als Auftrag an. "Ich will zeigen, dass unsere Art, Fasnacht zu feiern, auch für junge Leute attraktiv ist, und mich da gerne einbringen", kündigt er an.