Sprungbrett der Top-Stars

Diesmal waren vor allem die "Sportskanonen" unter den Ratefreunden gefragt, denn die Folge 74 unseres Rätsels "Erkennen Sie Mannheim?" führte uns sozusagen mitten hinein in die Anfänge von Weltkarrieren. In der Halle, die wir gesucht hatten, begegneten sich in ihren Jugendjahren internationale Top-Stars des Basketball wie Earvin "Magic" Johnson, Dirk Nowitzki und Tim Duncan beim Albert-Schweitzer-Turnier, Steffi Graf übte als kleines Mädchen manchmal ihre Aufschläge, und junge aufstrebende Turner wie Lutz Winnemann oder alte Fußball-Herren wie Siegmund Gehrig traten hier zu Wettkämpfen und Spielen an.

Es handelt sich um die bis 1997 als "Carl-Diem-Halle" bekannte Sportstätte, die dann - wegen der Nähe ihres Namensgebers zum Nazi-Regime - in "Sporthalle am Herzogenried" umbenannt wurde. Um sie ranken sich Erinnerungen unserer Leser an Turniere, bei denen sie als "Zettelbuben" aufliefen, an Handballspiele auf zu hartem Boden oder einfach an den Weg daran vorbei.

Steffen Becker rekapituliert für uns kenntnisreich die Geschichte der Halle: "Das Foto. . zeigt die 1965 in der August-Kuhn-Straße 35 erbaute und damals "Carl-Diem-Halle" genannte Sportstätte. . . Weil die Halle in baulicher Hinsicht nicht mehr den Anforderungen hinsichtlich Gebäudesubstanz, Ausstattung und Spielfeldabmessungen entsprach, wurde sie 2004 abgebrochen und durch einen Neubau ersetzt, der bei seiner Einweihung im November 2005 zunächst den Namen "MWS-Halle" trug, bis diese im Juni 2012 im Zuge der Änderung des Gesellschaftervertrags zu ihrem heutigen Namen "GBG-Halle" kam." Besser kann man's nicht zusammenfassen.

Einsatz als "Zetteljunge"

Steffen Becker kennt die Halle übrigens auch aus eigener Erfahrung, als Schüler am Ludwig-Frank-Gymnasium mussten er und seine Klassenkameraden während einer Umbauphase mit dem Schulsport dorthin ausweichen. Genauso erging es Joachim Haag, und auch Lutz Winnemann vergoss früher etliche Tropfen Schweiß auf den harten Boden: "Als junger Turner habe ich in dieser Halle meine ersten Wettkämpfe geturnt. Mich hatte immer fasziniert, dass es für Sportler einen separaten Eingang gab. . . Auch die herablassbaren Basketballkörbe waren in den 60er Jahren 'die Schau'", schreibt er uns. Und er erinnert sich noch ganz genau an seinen Einsatz als Ergebnis tragender "Zetteljunge" bei einem Länderkampf Deutschland-Schweiz. Sein Lohn für diesen Dienst in der Organisation: ein Turnierplakat, das er sich von den damaligen Stars Eberhard Gienger, Bernd Effing und Volker Rohrwick unterschreiben ließ. "Dies hat noch heute einen Ehrenplatz".

Auch Markus Frank hat "sehr viel Zeit auf dem Basketballfeld verbracht. Dirk Nowitzki war zu Beginn seiner Karriere der prominenteste Gast, den ich dort gesehen habe". Besonders wach ist seine Erinnerung an ein Spiel beim Albert-Schweitzer-Turnier, bei dem die deutschen auf die türkischen Jungs trafen: "Die Halle war meines Wissens für 700 Leute ausgelegt, es waren aber ca. 2000 anwesend, davon geschätzt 1900 türkische Fans. Der Krach war ohrenbetäubend, und nach dem türkischen Sieg war die Stimmung auch entsprechend ausgelassen", weiß er noch. Manfred Hexamer lässt vor seinem geistigen Auge noch mal die Sportprominenz vorbeiziehen, die sich in der Halle die Klinke in die Hand gab. "Auch Steffi Graf trainierte Anfang der 70er Jahre als noch kleines Mädchen mit ihrem Vater oft hier." Ob ihr da Edwin Darmstädter mal begegnet ist? Der spielte zu der Zeit oft Handball für den TSV Schönau in der "CDH" - "der Boden darin war extrem hart".

Und Claudia Lauth? Die verbindet mit der Halle diese schöne, wenn auch eher periphere Erinnerung: "Ich bin als Kind immer daran vorbeigeradelt, wenn ich mit Freunden ins Schwimmbad gegangen bin".