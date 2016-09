Spuren des ersten Dorfes entdeckt

Alle Bilder anzeigen Tief gegraben: Bis unter die Fundamente der ehemaligen Festung Mannheim arbeiteten sich die Archäologen bei der Grabung am Schloss vor. © Wirth/REM Kanten: Freigelegte Strukturen der früheren Bebauung. Küche: ein in aufwendiger Arbeit freigelegter Ofen. Kostbar: Keramik aus Karolingerzeit, Hochmittelalter und aus dem Barock.

Es war für ihn "schon ein sehr erhabenes Gefühl", sagt Klaus Wirth bewegt. Denn für den Abteilungsleiter Archäologische Denkmalpflege der Reiss-Engelhorn-Museen steht fest: "Wir haben endlich gefunden, was wir immer gesucht haben." Bei Ausgrabungen am Schloss stieß er "erstmals auf einen dinglichen Nachweis vom alten Dorf Mannenheim" aus dem 8. Jahrhundert - also um 766, als Mannheim erstmals im Lorscher Kodex urkundlich erwähnt wurde.

Einzelne Scherben oder Skelette - klar, die gab es immer. Ob bei Straßenheim, der Vogelstang, in Feudenheim und Wallstadt, ständig stieß man auf Funde, seit Jahrzehnten und zuletzt etwa beim Bau der SAP Arena, und viele sind ja auch im Museum Zeughaus zu sehen. Die Archäologen konnten vielfach nachweisen, dass die im 8. Jahrhundert erstmals urkundlich verzeichneten Orte bereits im frühen 6. Jahrhundert gegründet wurden.

"Aber oftmals gab es dann keine Kontinuität mehr", so Wirth, fehlten Belege für ganze Jahrhunderte in der Siedlungsgeschichte. Das kann an frühen Verwüstungen gelegen haben wie auch an Bauarbeiten im 19. oder frühen 20. Jahrhundert, die auf Spuren im Boden keinerlei Rücksicht nahmen.

Beleg für alte Behauptung

Doch nun ist sich Wirth sicher: "Wir haben die Grundzelle von Mannheim gefunden", also die Reste des merowingischen Dorfes "mannenheim". Das lag dort, wo heute das Schloss ist. Dieser Bereich wird nach den jüngsten Forschungen Wirths seit jener Zeit ununterbrochen besiedelt. Zwar ist Wirth mit dem Begriff "archäologische Sensation" vorsichtig. "Aber wir hatten für das, was wir immer vermutet haben, nie einen Hinweis, und das haben wir jetzt - und das ist schon etwas sehr Besonderes", betont er stolz.

Zwar war immer behauptet worden, dass sich im Bereich der ab 1607 entstehenden Festung auch das - dadurch letztlich verdrängte - Fischerdorf befunden habe. Bisher fehlte aber der Beweis. Wirth und sein Team konnten ihn nun erbringen - durch Zufall.

Im und insbesondere unter dem Westflügel baut die Business School der Universität derzeit ein modernes Konferenzzentrum. Dadurch wird in Bereichen gearbeitet, wo zunächst die alte Bastion und dann seit 1720 das Schloss stand - und vorher kein Archäologe hinkam. Dank, so Wirth, "der sehr guten Zusammenarbeit" mit dem Amt Mannheim von Vermögen und Bau Baden-Württemberg konnten er und sein Team dort aber nun ausführlich graben.

Auf Sand gebaut

Anfangs verliefen die Arbeiten gar nicht so spektakulär. Ein Abwasserkanal und Grundmauern eines Backofens sowie original aus dem 18. Jahrhundert erhaltene Fußbodenplatten waren insofern nicht überraschend, weil bekannt war, dass die Räume in der Ära der Kurfürsten als Küche, in großherzoglicher Zeit als Speisekammer dienten. Dennoch war es für die Archäologen spannend, auf Spuren über die Jahrhunderte immer wieder veränderter Öfen, Dekors und Türen zu stoßen. Zwischendurch hatten sie plötzlich auch ein Flak-Magazin, eine Panzergranate und andere Reste aus dem Zweiten Weltkrieg in der Hand.

Aber Wirth und sein Team gruben noch tiefer, trieben Sonden in den erkennbar aufgeschütteten Boden, untersuchten die Abfolge der Erdschichten unter dem Schloss und siebten den gesamten Aushub. Das erbrachte laut Wirth "die größte je in Mannheim geborgene Fundmenge dorfzeitlicher Objekte, Tongefäßscherben und Eisenschlacken von der Karolingerzeit (8./9. Jahrhundert) bis ins Spätmittelalter (13./14. Jahrhundert)". Und nicht nur das: Ganze Ziegelreihen, Pflanzgräben und andere deutlich erhaltene Spuren ergaben für Wirth das Gesamtbild, "dass wir hier erstmals auf komplette dörfliche Strukturen gestoßen sind, nicht nur auf Einzelfunde!" Auch wenn die Forschungen an den zunächst ins Depot verbrachten Funde noch nicht abgeschlossen sind, hält er eine durchgehende Besiedlung dieser Stelle für belegt.

Für Wirth ist aber auch klar: "Unsere Vorfahren haben auf Sand gebaut!", das beweise die Bodenstruktur. Dass das frühe Mannheim ohnehin kein kleines Fischerdorf, sondern eine von wohlhabender Landwirtschaft geprägte Siedlung war, hat die Forschung ja schon länger bewiesen. Die Mündung des Neckars in den Rhein habe auch nicht an der heutigen Stelle, sondern eher in Höhe des heutigen Neckarauer Übergangs gelegen.

Doch auch wenn es nun viele Belege für das Leben rund ums Schloss über die Jahrhunderte gibt - was fehlt, sind die Toten. "Wir haben keine Gräberfelder", bedauert Wirth. Ob sie da gewesen sind, wo heute die Flüsse verlaufen, oder im längst bebauten Gebiet - man weiß es nicht. Ein Anhaltspunkt ist, dass ein Eck der Festung, wo heute C 8 ist, im 17. Jahrhundert im Volksmund "Knochenbollwerk" genannt wurde. Wirth will weiter suchen . . .