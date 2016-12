Stadt bessert Ökokonto nach

Wer ein Haus baut und dafür Bäume fällen will, muss an anderer Stelle einen Ausgleich schaffen, also zum Beispiel neue Bäume pflanzen - so will es das Naturschutzgesetz. Abholzen auf der einen und Aufforsten auf der anderen Seite müssen die Behörden bilanzieren. Nach dem Vorbild dieser Ökokonten im Naturschutzrecht will die Stadtverwaltung nun auch ein baurechtliches Ökokonto einrichten. Eine entsprechende Vorlage zog Baubürgermeister Lothar Quast gestern allerdings überraschend von der Tagesordnung des Ausschusses für Baurecht und Umweltschutz (AUT) des Gemeinderats zurück: Er wolle sie erst noch "optimieren", so Quast.

"Es kann nicht sein, dass Verbesserungen im Grünhaushalt, wie wir sie zum Beispiel auf dem Spinelli-Gelände erreichen wollen, in der Zukunft dann durch Neubauvorhaben anderswo in der Stadt verfrühstückt werden", kritisiert Stadträtin Gabriele Baier (Grüne) das rechtlich komplizierte Vorhaben. Die Führung eines solchen baurechtlichen Ökokontos ist freiwillig und betrifft das zusammenhängend bebaute Stadtgebiet. Im Gegensatz dazu ist das Ökokonto im sogenannten Außenbereich nach dem Naturschutzgesetz verpflichtend. Für Mannheim wird dieses Konto bei der baden-württembergischen Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz (LUBW) in Karlsruhe geführt.

Zurück zum Baurecht: Das Gesetz sieht für ein solches Ökokonto "sowohl eine räumliche als auch eine zeitliche Entkoppelung" vor. Das heißt: "Die Stadt kann mit neuen Grünflächen quasi schon mal vorsparen und braucht sich später bei Neubauvorhaben keine Gedanken mehr über Ausgleichsmaßnahmen machen", beschreibt Stadträtin Baier ihr Problem mit dem Ökokonto in der von Quast vorgeschlagenen Form. Denn die Vorlage nimmt ausdrücklich die ehemaligen US-Areale der Taylor- und der Spinelli-Kaserne in den Blick. Hier entstehe "voraussichtlich ein deutlicher Überschuss in der Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung", heißt es in dem Text. Mit dem Ökokonto wolle die Stadt "eine Zuordnung der Entsiegelungs- und Begrünungsmaßnahmen zu anderen zukünftigen Bebauungsplanverfahren" ermöglichen.

Auf den Konten können dann Begrünungsvorhaben wie Streuwiesen, Feuchtbiotope oder Aufforstungen auf der einen Seite mit Bauprojekten auf der anderen Seite aufgerechnet werden.

Das gesetzlich vorgeschriebene naturschutzrechtliche Ökokonto kann unter bit.ly/2gySw4e online eingesehen werden. Die Vorlage der Stadt zum Ökokonto findet sich online hier: bit.ly/2g5jRP3 (lang)

Grundsätzlich sei das Ganze aber eine "gute Sache", meint Umweltschützerin Baier. Denn durch die Entkoppelungsmöglichkeit von baubedingtem Eingriff in die Natur und zugehöriger Ersatzpflanzung könne das nicht selten auftretende Problem gelöst werden, dass der Natur-Ausgleich in unmittelbarer Nähe zum Neubau unmöglich ist. Man könnte über das Ökokonto zudem größere Umweltprojekte als Ausgleich für mehrere, voneinander unabhängige Neubauten realisieren.