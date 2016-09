Die Stadt will ihren Bürgern den Umstieg auf das neue System mit der Wertstofftonne so leicht wie möglich machen. Sie lässt deshalb in den nächsten Tagen Info-Broschüren an alle Haushalte verteilen. Wer darüber hinaus Fragen hat, findet auf der Website der Abfallwirtschaft weitere Antworten. Auch telefonisch lassen sich Unklarheiten beseitigen. Die Nummer der Hotline lautet 293-83 73. Sie ist ab sofort geschaltet. (stp)