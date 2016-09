Stadt Mannheim führt Wertstofftonne ein

Die Wertstofftonne wird vom 1. Januar an die Gelben Säcke in Mannheim ersetzen.

Mannheim. Die Stadt Mannheim führt eine Wertstofftonne ein, die vom 1. Januar 2017 an die Gelben Säcke ersetzt. Das teilten Umweltbürgermeisterin Felicitas Kubala und Stefan Klockow, Eigenbetriebsleiter der Abfallwirtschaft, bei einem Pressetermin am heutigen Montag mit.

Mit der Entsorgung der Gelben Säcken hatte es in den vergangenen Jahren immer wieder Probleme gegeben. Bürger hätten sich darüber geärgert, dass sich die Säcke am Straßenrand türmten, leicht aufreißen und der Inhalt dann in der Umgebung herumfliege, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. "Der Wechsel vom Gelben Sack zur Wertstofftonne ist ein wesentlicher Beitrag zur Stadtsauberkeit", wird Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) darin zitiert.

Die Wertstofftonne leiste einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz, ist sich Kubala sicher. In die Tonne kämen nicht nur Verpackungen mit dem grünen Punkt, sondern auch andere Wertstoffe, "sogenannte stoffgleiche Nichtverpackungen, die bislang in der Restmülltonne landen". Demnach dürfen alle Gegenstände in die Wertstofftonne geworfen werden, die überwiegend aus Kunstoff oder Metall sind, etwa Spielzeug, Eimer, Gießkannen, Töpfe oder Pfannen.

Zwischen Oktober und Dezember stellt die Stadt 50 000 Wertstofftonnen - grauer Korpus, gelber Deckel - auf. Die erste Leerung ist am 2. Januar. Eine Übergangsphase wird es über einen "sehr begrenzten Zeitraum" geben. Die Tonnen gibt es in zwei Größen: als 240-Liter und als 1100-Liter-Version. Die Wertstofftonne ist für die Bürger kostenlos.

Geleert wird einmal im Monat. Während die Bürger die 240-Liter Tonne bis 6.30 Uhr selbst an den Gehweg stellen müssen, gibt es für die 1100-Liter-Tonne einen Vollservice, das heißt die Mitarbeiter holen sie vom Standplatz. Um die Abholung kümmern sich die Abfallwirtschaft Mannheim und der private Entsorger Knettenbrech + Gurdulic. Die Firmen teilen sich das Gebiet auf. Die Abfallwirtschaft ist für 22 Prozent des Stadtgebiets zuständig, Knettenbrech + Gurdulic für 78 Prozent. Mannheim sei landesweit die erste Kommune mit diesem sogenannten Gebietsteilungsmodell. (stp/mik/ess)