Stadt Mannheim gibt Entwarnung

Besucher wurden per Aushang informiert.

Nach der Vogelgrippe-Infektion im Mannheimer Luisenpark hat die Stadt "vorsichtige Entwarnung" gegeben. Wie es in einer Mitteilung heißt, wurden alle 381 Vögel untersucht. Weitere positive Befunde habe es dabei nicht gegeben, sodass keine Tiere mehr getötet werden mussten. Das Gelände wurde gereinigt und desinfiziert, die Volieren abgetrennt und der Vogelbereich für vorerst sechs Wochen für Besucher gesperrt. Zur Sicherheit werde es in den kommenden Wochen weitere Kontrollen geben, heißt es in der Mitteilung.

Wie sich die zwei Fasane, die Anfang Oktober tot aufgefunden worden waren, mit dem Vogelgrippe-Virus vom Typ H7N3 infiziert haben, sei noch nicht klar und werde weiter untersucht. Die verbliebenen 34 Vögel der betroffenen Voliere, die für Besucher nicht zugänglich war, wurden daraufhin getötet.

Eine Gefährdung für Menschen schätzen die Behörden "als äußerst gering ein". Besucher des Luisenparks sollten aber vorsichtshalber direkten Kontakt mit Wildvögeln und deren Ausscheidungen vermeiden. (ess)