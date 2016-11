Stadt muss sparen – trotz mehr Geld

Blick in den Ratssaal, wo Mannheims Politiker vor einem Jahr am 24. November den Haushalt für dieses und das nächste Jahr beraten haben. Jetzt wird klar: Es ist mehr Geld in der Kasse als damals abzusehen war.

Nächste Woche will die Stadtspitze den Gemeinderat zum Sparen verpflichten (wir berichteten), und jetzt, wenige Tage vorher, liegen die aktuellen Zahlen auf dem Tisch. Und die zeigen: Die Kommune hat in diesem Jahr zumindest keine dringenden Finanzprobleme - im Gegenteil. Laut dem Dreivierteljahresbericht liegt sie im Ergebnishaushalt fast 34 Millionen Euro über dem Plan. Grund sind insbesondere die höheren Gewerbesteuereinnahmen.

Schon einmal, als der Kämmerer Christian Specht im April den positiven Abschluss für das Vorjahr vorgestellt hatte, gab es muntere Debatten unter den Politikern: Ausgaben kürzen, wenn die Stadt gleichzeitig mehr einnimmt als erwartet - muss das denn sein? Sparen allein des Sparens willen mache man jedenfalls nicht mit, das hatte damals der SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer verkündet. Diese Debatte dürfte mit Sicherheit weitergehen.

Ergebnis rund 56 Millionen Euro

Denn die Stadt hat an vielen Stellen in den vergangenen neun Monaten mehr verdient als sie es geplant hatte. Der größte Teil des Plus stammt aus der Gewerbesteuer (plus 24,9 Millionen Euro), gefolgt von mehr Geld aus dem Finanzausgleich (plus 7,7 Millionen), für die Kinderbetreuung (plus 3,7 Millionen) und aus der Grunderwerbsteuer (plus sechs Millionen).

Den Mehreinnahmen stehen dabei auch höhere Ausgaben entgegen, etwa für die unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge. Diese Summe soll allerdings am Jahresende komplett abgerechnet und vom Land ersetzt werden. Zudem geht die Stadt von höheren Abschreibungen und Aufwendungen für Sachkosten aus. Am Ende bleiben, so die Prognose der Kämmerei für das ganze Jahr, die genannten 34 Millionen Euro zusätzlich in der Kasse bei einem Gesamtergebnis von rund 56 Millionen Euro.

"Keine positiven Rückschlüsse"

Damit niemand unter den Stadträten beim Lesen der Informationsvorlage in Jubel ausbricht oder gleich ans Geldausgeben denkt, hat die Kämmerei mehrere Warnungen eingebaut. Etwa die: "Von dem voraussichtlich guten Ergebnis im Jahr 2016 können keine positiven Rückschlüsse auf die nächsten Jahre gezogen werden." So haben die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer zur Folge, dass Mannheim ab dem Jahr 2018 rund zwölf Millionen Euro weniger aus dem Finanzausgleich bekommt und sogar noch 2,8 Millionen Euro mehr in den Umverteilungstopf einzahlen muss. Wer mehr einnimmt, bekommt eben weniger Ausgleich. Zudem sei die Gewerbesteuer großen Schwankungen unterworfen.

Und auch beim noch laufenden Sparplan, dem Haushaltsstrukturproramm II, fehlen für 2017 noch 1,5 Millionen Euro an Einsparungen. Vom dritten Programm, das im nächsten Jahr sieben Millionen Euro bringen soll, ganz zu schweigen. Oberbürgermeister Peter Kurz und Kämmerer Christian Specht stellen es heute in einer Woche vor.