Stadt und Architekten ziehen an einem Strang

Gerade wurden sogar ein paar Wände neu gestrichen, um sie von den unansehnlichen Resten der früheren Mittelaltermärkte zu befreien. Schon nächste Woche macht hier schließlich eine Pressereise der Ingenieurkammern Station, die zu "Meilensteinen der Ingenieurbaukunst" führt. Und weil sie ein solcher Meilenstein ist, will die Stadt die Multihalle jetzt doch erhalten - und dazu sogar mit der Architektenkammer Baden-Württemberg gemeinsam einen Förderverein gründen.

"Wir arbeiten daran", bestätigt Carmen Mundorff, Geschäftsbereichsleiterin der Architektenkammer in Stuttgart. Der drohende Abriss der Multihalle habe "national und international Wellen geschlagen", schließlich sei sie "ein in dieser Form weltweit einzigartiges Gebäude, das deutlich übergeordneten Wert hat". Daher engagiere sich die Kammer dafür. Die Architekten würden es Baubürgermeister Lothar Quast "wirklich hoch anrechnen", dass er zur Kammer nach Stuttgart gefahren und mit ihr besprochen habe, was man gemeinsam tun könne. "Wir ziehen jetzt an einem Strang", so Mundorff zufrieden.

Frist bis Ende 2017

Geschichte der Multihalle Die Multihalle entstand zur Bundesgartenschau 1975, war eigentlich als Provisorium gedacht und hat doch 1998 den Status eines Kulturdenkmals zuerkannt bekommen. Sie stammt von den Architekten Carlfried Mutschler und Joachim Langner sowie von Frei Otto (bekannt vom Münchner Olympiastadion), der das Gitterschalendach aus mehrfach gekrümmten Holzleisten entwarf. Die frei tragende Dachkonstruktion aus hölzernen Latten überspannt über 10 000 Quadratmeter und gilt als "architektonisches Wunder von Mannheim". Sie kostete damals (umgerechnet) 4,6 Millionen Euro. Während der Bundesgartenschau waren hier Blumenschauen, große Shows und Fernsehsendungen. Danach war sie als "überdachter Marktplatz" vorgesehen, wurde für Flohmärkte, Messen oder Partei-Kundgebungen genutzt. 1981 wurde die Dachhaut erneuert. Seit 2008 gibt es ein Stützgerüst in der Mitte der Halle. Seit Februar 2011 ist sie komplett gesperrt. Nur das Restaurant ist weiter zugänglich. Die Stadt hat vier Varianten errechnen lassen: Generalsanierung (Kosten 11,6 Millionen Euro), Teilerhalt (Kosten 7,18 Mio. Euro), Konservierung (Kosten 3,39 Mio. Euro) sowie Abriss, offiziell "Dokumentation und Rückbau" genannt (Kosten: 1,02 Mio. Euro). pwr [mehr...]

Im Gemeinderat war im Juni bei nur einer Gegenstimme beschlossen worden, der Multihalle nur noch eine Art Gnadenfrist einzuräumen. Das Bauwerk im Herzogenriedpark soll dann abgerissen werden, wenn nicht bis Ende 2017 private Sponsoren oder Bundes- und Landesmittel für eine Sanierung eingeworben werden können. Das letzte Wort obliegt ohnehin dem Landesdenkmalamt, das einen Abbruch genehmigen müsste. Oberbürgermeister Peter Kurz meinte damals mit Blick auf Proteste von Architekten gegen den Abriss, man werde "die Belastungsfähigkeit empörter Äußerungen prüfen". Der Erhalt eines "Bauwerks von Weltrang" sei für Mannheim "allein nicht zumutbar".

Der Landesvorstand der Architektenkammer hatte es daraufhin als "nicht nachvollziehbar" bezeichnet, wenn "diese Pionierleistung verschwinden würde". Dabei verglich er die Multihalle mit dem Eiffelturm von Paris, der einst auch nur temporäres Bauwerk der Weltausstellung 1889 gewesen, heute aber aus Frankreich nicht mehr wegzudenken sei. Die Kammer beschloss damals, 10 000 Euro zu spenden - als Startkapital für einen noch zu gründenden Förderverein. Diese Gründung ist nun für Ende Oktober vorgesehen.

Antrag bei der Unesco?

Danach ist eine Veranstaltungsreihe geplant, ebenso eine eigene Internetpräsenz. National wie international will der Verein um Spenden für den Erhalt des Bauwerks bitten. Der Mannheimer Architekt Wolfgang Naumer stellt das Projekt bei einem Symposium über Holzgitterschalen an der Hallam University in Sheffield Ende Oktober vor. Im Dezember folgt eine Veranstaltung im Karlsruher Zentrum für Kunst und Medien (ZKM), wo das Südwestdeutsche Archiv für Architektur und Ingenieurbau (saai) die bisher größte Ausstellung zum Oeuvre von Frei Otto zeigt - mit dem Dach des Münchner Olympiastadions und der Multihalle als Schwerpunkt.

In München hat sich inzwischen ein Verein mit der zweimalige Hochsprung-Olympiasiegerin Ulrike Nasse-Meyfarth und Alt-Oberbürgermeister Hans-Joachim Vogel gegründet, der für eine Eintragung des Olympiastadions in die Unesco-Liste als Weltkulturerbe wirbt. "Mannheim sollte sich dem anschließen, damit beide besondere Dachkonstruktionen von Frei Otto diesen Rang bekommen", fordert der Mannheimer Architekt Ludwig Schwöbel, Vorsitzender des Architekten- und Ingenieurvereins Mannheim. "Das ist keineswegs überheblich", so Schwöbel, der das Büro Mutschler fortführt: "Die Stuttgarter Weißenhofsiedlung und Dessauer Bauhaus-Bauten wurden auch Weltkulturerbe, diesen Rang hat die Multihalle sicherlich", meint er.

Viele Ideen für die Nutzung

Durch Schwöbel durften jetzt erstmals wieder Besucher in die seit über fünf Jahren gesperrte Multihalle - Mitglieder des Architekten und Ingenieurvereins sowie des Vereins Stadtbild. Dabei ließ er die Baugeschichte des, wie er meinte, "genialen Bauwerks" Revue passieren, zeigte die Schäden an Dachhaut und Tragwerk, die vor allem durch Feuchtigkeit entstanden sind. "Natürlich geht nasses Holz kaputt, aber es ist ohne Weiteres möglich, das zu sanieren", meinte er: "Das kriegt man für den Betrag hin!", meinte er unter Hinweis auf die dafür genannten elf Millionen Euro.

Nachdrücklich warb Schwöbel für den Erhalt des "Wunders von Mannheim", wie die Multihalle bei der Errichtung genannt wurde: "Sie ist nach wie vor Vorbild für eine ganze Generation von Architekten". Die Stadt müsse nur die Chance nutzen, sie als "touristische Sensation" zu vermarkten: "Da steckt Potenzial drin, man muss nur wollen!" Schwöbel zählte auch eine Vielzahl möglicher Nutzungen auf, von Sport (Hochsprung, Weitsprung, Turnen) über einen Indoorspielplatz oder Public Viewing, wenn das alte Eisstadion mal nicht mehr zur Verfügung steht, bis zu einem Museum für Mannheimer Erfindungen. Die Stadt will demnächst Architekten zu einem Workshop einladen, um Nutzungsmöglichkeiten zu erarbeiten.