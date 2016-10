Stadt unterstützt Tanzzentrum in Trinitatiskirche mit viel Geld

Alle Bilder anzeigen Oben ein Blick in den Kirchensaal. Unten Dekan Ralf Hartmann (v.l.), Daria Holmes und Eric Trottier mit einem Modell des EinTanzHauses. © Tröster/bro

Die evangelische Kirche Mannheim, Künstler und die Stadtverwaltung wollen der Trinitatiskirche gemeinsam wieder Leben einhauchen. Nachdem die Kirche in einem Ideenwettbewerb das Projekt EinTanzHaus als künftigen Nutzer des Gebäudes ausgewählt hat (wir berichteten), will das Rathaus diese Idee jetzt auch finanziell unterstützen. 150 000 Euro zahlt die Stadt einmalig für die Umgestaltung in der Kirche, mit 100 000 Euro will sie sich dann jedes Jahr an den Betriebskosten des neuen Zentrums beteiligen. Darüber müssen heute die Politiker im Kulturausschuss entscheiden (heute, 16 Uhr, Stadthaus).

Der markante Betonbau im Quadrat G 4 steht seit über zehn Jahren leer. In dem Stadtviertel fehlt es der evangelischen Kirche ganz einfach an Gläubigen, darum wurde der Gemeindebetrieb dort eingestellt. Gleichzeitig erzeugt das Gebäude, das der Architekt Helmut Striffler entworfen hat, aber eine Menge Kosten und ist gleichzeitig dasjenige, das gemeinsam mit dem Nationaltheater den höchsten Denkmalschutzstatus in Mannheim hat.

Die Kirche hatte darum einen Ideenwettbewerb gestartet. Es kamen Vorschläge von der Nutzung als Hostel über einen Club bis hin eben zur Einrichtung eines Zentrums für die freie Tanzszene. Diese Idee wählte eine Jury Mitte Juni dann schließlich aus. Getragen wird sie vom Verein EinTanzHaus mit den Initiatoren Eric Trottier und Daria Holme. Trottier leitet bereits eine freie Tanz-Kompanie, die derzeit hauptsächlich im Theater Felina-Areal in der Neckarstadt auftritt.

Trinitatis und Helmut Striffler Das Kirchengebäude aus Sichtbeton und Glas wurde nach Plänen des Architekten Helmut Striffler Ende der 1950er Jahre gebaut. Striffler entwarf nicht nur den Bau, sondern auch seine Einrichtung, etwa die Holzbänke und die Beleuchtung. Architektonisch erregte das Gebäude weltweit für Aufsehen. Es ist mit dem Nationaltheater zusammen das Gebäude mit dem höchsten Denkmalschutzstatus in Mannheim. Seit über zehn Jahren steht die Kirche nun schon leer, nachdem die Gemeinde immer kleiner geworden war. Zudem gibt es auch praktische Probleme, so ist die Trinitatiskirche nur sehr schwer zu beheizen. EinTanzHaus will eine Bühne mit Fußbodenheizung einbauen, zudem soll sie über Stoffbahnen so abgeteilt werden können, dass sie leichter zu beheizen ist. Die Nutzung ist zeitlich befristet - nicht, weil es konkrete Pläne für danach gibt, sondern weil sich die evangelische Kirche die Zukunft offenhalten möchte. Der Altar in der Kirche soll mit Holz überbaut werden. Die Bänke, die Helmut Striffler entworfen hat, sollen weiter in der Kirche bleiben und als Sitzgelegenheiten dinenen. bro [mehr...]

"Realistische Kalkulation"

Seit Sommer geht es um die Realisierung und damit vornehmlich natürlich auch ums Geld der neuen Pläne für Trinitatis. Die evangelische Kirche Mannheim hatte von Anfang an angekündigt, die Kosten für die notwendige Sanierung des Gebäudes zu übernehmen - schließlich gehört es ihr. Leitungen müssen erneuert und der Beton an einigen Stellen repariert werden. Derzeit ist der Bau eingerüstet, im nächsten Monat soll feststehen, wie umfangreich die Arbeiten am Beton ausfallen müssen. Bislang plant die evangelische Kirchenverwaltung mit Kosten von rund 800 000 Euro. Und doch ist damit nur der Rahmen geschaffen.

Für die Umwandlung in ein Tanztheater sind in der Trinitatiskirche auch eine Bühne, ein Tanzboden, eine Tribüne und Lichtanlage notwendig. Zahlen muss das der Nutzer, also der Verein EinTanzHaus. Von der Stadt bekommt er dafür 150 000 Euro.

Und auch den Betrieb des Zentrums will die Stadt finanziell spürbar unterstützen. Der Verein geht von Kosten von 223 000 Euro pro Jahr aus. Darin enthalten sind 12 000 Euro Miete und geschätzte 30 000 Euro Nebenkosten. Gleichzeitig rechnen die Macher mit Einnahmen durch Eintritte, Vermietungen und Gastronomie. Rund 100 000 Euro aber fehlen nach dieser Berechnung jedes Jahr. Geld, das die Stadt beisteuern will.

Vorerst bis Mitte 2022 will sie sich verpflichten, maximal diese 100 000 Euro pro Jahr zuzuschießen. Rechnet man alles zusammen - nächstes Jahr und 2022 plant die Stadt nicht mit dem vollen Zuschuss -, geht es unter dem Strich um 670 000 Euro, die die Stadt an das Projekt EinTanzHaus in den kommenden fünf Jahren bezahlen will.

Der Choreograph Eric Trottier betont, dass die Kalkulation realistisch und zusammen mit erfahrenen Experten erstellt worden sei. Und er verweist auf die Einnahmequellen, die Nutzung des Gebäudes für Tanzkurse etwa oder das Café.

Er könne es gar nicht mehr erwarten, dass die Arbeit in Trinitatis beginnen könne. "Das wird mit Sicherheit eines der schönsten Tanzhäuser in ganz Deutschland", schwärmt er. Vielen Besuchern und Kollegen aus der Tanzszene habe er die Kirche schon gezeigt, "alle sind begeistert." In der städtischen Beschlussvorlage heißt es, dass das Zentrum im Juni 2017 starten soll, Trottier geht derzeit eher von September aus.

Die Stadt erwartet sich aus dem Tanzhausprojekt auch Impulse für das umliegende Quartier, die westliche Unterstadt. So soll es etwa Tanzkurse extra für Kinder aus der Umgebung geben.