Stadt verteilt Abfallkalender

In den kommenden Wochen sollen die Abfallkalender an jeden Haushalt verteilt werden. Erstmals sind die Termine für die gelbe Tonne enthalten.

Derzeit verteilen die Mitarbeiter der Abfallwirtschaft Mannheim den Abfallkalender für das kommende Jahr. Bis zum 24. Dezember soll jeder Haushalt den Kalender in seinem Briefkasten haben, das hat die Stadt Mannheim jetzt mitgeteilt. Der Kalender ist ab Januar für das gesamte Jahr 2017 gültig.

Der Abfallkalender bietet einen Überblick über die Abholtermine im Jahr 2017 für Rest- und Biomüll, für Papier und Wertstoffe, Grünabfälle und Weihnachtsbäume. Er informiert über das Angebot an den Recyclinghöfen und nennt die Standorte der nächsten Altglas- und Altkleidercontainer der Abfallwirtschaft. "Es ist ratsam den Abfallkalender an zentraler Stelle im Haushalt aufzubewahren, um ihn bei Bedarf griffbereit zu haben", empfiehlt die Stadtverwaltung.

Besonders aufmerksam werden viele Bürger den Kalender durchsehen, weil er erstmals die Abholtermine für die neue gelbe Tonne beinhaltet. Die ersetzt ab Januar den gelben Sack und wird nur alle vier Woche geleert - im Gegensatz zum Sack, der alle zwei Wochen abgeholt wird. Im größten Teil des Stadtgebiets wird die gelbe Tonne nicht von der kommunalen Abfallwirtschaft, sondern vom privaten Entsorger Knettenbrech + Gurdulic geleert. Mit einem Beiblatt zum Abfallkalender werde über die Leerung der Wertstofftonne durch die Firma Knettenbech+Gurdulic informiert, schreibt die Stadt.

Ab Mitte Dezember ist der Abfallkalender auch online unter www.abfallwirtschaft-mannheim.de zu finden. Dort kann jeder seinen persönlichen Kalender ausdrucken oder herunterladen. Mit dem kostenlosen Erinnerungsdienst ist es möglich, sich an die Termine der Müllabfuhr per E-Mail, per SMS oder mit der Abfall-App erinnern zu lassen.

Wer sich darüber hinaus über die Abfallwirtschaft informieren möchte, kann zusätzlich den kostenlosen Newsletter abonnieren. Hier informiert die Abfallwirtschaft Mannheim beispielsweise auch über Terminverschiebungen. red/bro