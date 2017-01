Stadt will kleinteilig bauen – und immer gut informieren

Alles neu macht der - März: Zumindest in D 1, denn dort beginnt in der ersten Märzwoche der Planken-Umbau. Fast 700 Quadratmeter groß ist der erste der insgesamt 23 Bauabschnitte, vier Wochen planen Verwaltung und MVV, die Bauherren in diesem Bereich, für die Arbeiten dort ein. Bei der größten Umgestaltung seit 1975, seit der Eröffnung der Fußgängerzone also, will die Stadt nicht nur alles neu, sondern auch alles anders und richtig machen: Die Arbeiten beginnen nicht an allen Ecken und Enden gleichzeitig, die Teams gehen in einzelnen Abschnitten vor. Und alle, die der 30 Millionen Euro teure Umbau betrifft, sollen über jeden Schritt und jede mögliche Änderung im Bauablaufplan immer rechtzeitig vorher informiert werden. Mehr als eine halbe Million Euro geben Stadt, RNV und MVV für dieses Marketing- und Kommunikationskonzept aus, die Partner richten sogar ein eigenes Info-Büro in O 2 auf den Planken ein. Wichtigstes Kommunikationsziel: Die Planken und alle Geschäfte, Praxen, Gaststätten und Wohnungen sind während der Umbauphase bis März 2019 jederzeit erreichbar.

Aus Erfahrungen gelernt

Karmen Strahonja und ihre Kollegen arbeiten unter Hochdruck, die Leiterin des Stadtmarketings ist auch die Chefin des sogenannten Lenkungsteams, bei ihr laufen sämtliche Informationsstränge zusammen. Den ersten großen Auftritt hat das Lenkungsteam am Donnerstag, 26. Januar. Da wollen die Stadt, die RNV, die MVV und die Werbegemeinschaft City jeden Schritt der Umbauarbeiten der Öffentlichkeit vorstellen: "Diese Informationen sind das A und O, damit nie der Eindruck entsteht, die Einkaufsstadt ist nicht mehr erreichbar", sagt die Kommunikationsexpertin.

Dass sich die Stadt dabei eigene schmerzhafte Erfahrungen - wie in der Breiten Straße - und auch solche privater Bauherren - wie anfangs in Q 6/Q 7 - zunutze macht und daraus gelernt hat, daraus macht man kein Geheimnis. Als einen wichtigen Eckstein haben die Bauherren - neben umfangreichen Marketing-Kampagnen auch in der Region - einen eigenen Anlaufpunkt ausgemacht, wo sich jeder sozusagen aus erster Hand informieren kann: "Ein zentraler Info-Punkt in O 2, hier liegen die Baupläne, hier geben zwei Mitarbeiter Auskunft über die Arbeiten, über die Fahrpläne der RNV, und sie nehmen auch Beschwerden an und geben sie unmittelbar weiter an die zuständigen Stellen." Dass die selbst bei bester Kommunikation nicht ausbleiben, ist Strahonja klar: "Es geht um Baustellen, und die sind eben stets auch ein Störfaktor."

Straßenbahn macht Pause

Der Planken-Umbau, das sind nicht nur neue Pflaster und neue Möbel, auch die gesamten Leitungen, der Gleiskörper und die Haltestellen der RNV werden ab März erneuert. Los geht es also in D 1 und E 1, jeweils vier Wochen wird dort gearbeitet, dann wandert man weiter zum Planken-Kopf am Wasserturm und vor dem Quadrat O 7, wo die Teams der Stadt und der MVV von Ende Mai bis Anfang Juli fünf Wochen lang beschäftigt sind. Parallel dazu erneuet die RNV ab März die Gleise und baut die Haltestellen Strohmarkt und Wasserturm barrierefrei aus. Von da an verkehrt bis Ende November keine Bahn mehr auf den Planken, wie der "Ersatz-Fahrplan" aussieht, erfährt die Öffentlichkeit auch am Donnerstag kommender Woche bei der Bürgerinfo im Stadthaus N 1. Der letzte Bauabschnitt P4/P5 soll dann Ende Februar 2019 abgeschlossen sein.

Waren beim "MM"-Bürgerbarometer im vergangenen Juni noch 57 Prozent der Befragten nicht davon überzeugt, dass der Umbau der Einkaufsmeile notwendig ist, so sieht das der Handel in der City anders - Lutz Pauels, der Chef der Werbegemeinschaft: "Schauen Sie sich doch die Laternen an oder das Pflaster, da muss was geschehen. Der Umbau ist lange und gut vorbereitet."

Ob das tatsächlich so ist, kann Alexander Seppel, der einen seiner Schuhläden in O 7 hat, nicht sagen, er hofft darauf: "Für uns Händler ist wichtig, dass die Läden erreichbar sind, das soll ja selbst beim Umbau mit solchen kleinen Brücken gewährleistet sein." Entscheidend ist für ihn allerdings auch noch ein anderer Punkt: "Dass die Planken nicht komplett zugeparkt sind von Lieferverkehr und Baustellen-Lastern." Auf die Baustelle freut er sich nicht - "auf die neuen Planken schon".