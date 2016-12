Stadt will Mehrwegbecher für den Kaffee unterwegs

Freiburg, Tübingen, Berlin - Städte, in denen es bereits ein Pfandsystem für Kaffeebecher gibt, sind nicht selten. Auch in Mannheim wünschen sich viele ein Ende der Pappbecherflut, die täglich aus Coffee-Shops, Fast-Food-Restaurants und Bäckereien schwappt. Der städtische Abfallwirtschaftsbetrieb, der Bürger- und Gewerbeverein Östliche Innenstadt, mehrere Studierenden-Initiativen und jetzt auch die Grünen machen sich für Pfandbecher stark.

Bürgerverein mahnt Sauberkeit an

"Die Produktion und der Müll der Wegwerfbecher belasten in hohem Maße unsere Umwelt", begründet die Umweltpartei ihren Vorstoß, jetzt die Einführung eines Pfandbecher-Pools in der Stadt zu beantragen. Im Rathaus rennen die Grünen damit offene Türen ein: "Wir haben das bereits im vergangenen Jahr initiiert", so Stefan Klockow, Leiter des Abfallwirtschaftsbetriebs. Wichtiger Partner dabei ist der Bürger- und Gewerbeverein (BGV): "Für uns war der Ausgangspunkt die Sauberkeit in der Innenstadt", berichtet Vorsitzender Wolfgang Ockert. Und fügt an: "Es ist erschreckend, wie viel Rohstoffe und Energie für die Herstellung und Entsorgung der Pappbecher aufgewendet werden müssen".

Kaffebecher zum Mitnehmen Nach Informationen der Deutschen Umwelthilfe werden jährlich knapp drei Milliarden Einweg-Getränkebecher in Deutschland verbraucht - das sind über 5000 pro Minute. Die Mannheimer Müllabfuhr erhebt zwar keine eigenen Zahlen über Pappbecher- und Essensbehälter. Einwegverpackungen bilden einen großen teil des Straßenabfalls. "Becher und Packungen sind unübersehbar", Stefan Klockow vom städtischen Abfallwirtschaftsbetrieb. Viele Cafés bieten an, Heißgetränke auch in mitgebrachte Mehrwegbecher der Kunden einzufüllen. lang

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hatte bereits im vergangenen Jahr die Aktion "Becherheld" gestartet und dazu aufgerufen, auch beim Kaffee für unterwegs auf Mehrweg statt Einweg zu setzen und dabei das sogenannte Poolsystem vorgeschlagen. Das Prinzip geht so: Möglichst viele Kaffee-Anbieter führen den gleichen Mehrwegbecher. Wer seine Latte Macchiato im Kaffeehaus A kauft und unterwegs trinkt, kann den leeren Becher im Kaffeehaus B wieder abgeben und bekommt sein Pfand zurück.

Ob dies in der Praxis funktionieren kann? Manfred Büch, Inhaber von vier McDonalds-Restaurants in der Stadt, ist da skeptisch. "Ich glaube, in Mannheim ist die Nachfrage für so etwas nicht da." Das ist auch die Erfahrung von Ronnie Boland, Betreiber des gleichnamigen Cafés in O 4: "Wir bieten einen wieder verwendbaren Becher aus Aluminium an", teilte er dieser Zeitung mit. Beim nächsten Einkauf könne der Gast seinen Becher zurückbringen und erhalte ein gespültes Gefäß wieder. Boland: "Leider wird dieses System von unseren Gästen nicht so angenommen wie wir uns das erhofft haben."

Für Stefan Klockow ist klar: "Das Ganze kann nur klappen, wenn man auch die großen Ketten mit ins Boot holt." Zumindest bei der Mutter aller Coffee-Shops, Starbucks mit Hauptsitz in Seattle (US-Bundesstaat Washington), ist man dem Mehrweg-Gedanken nicht abgeneigt. "Wer seinen eigenen Becher mitbringt, bekommt seinen Kaffee bei uns verbilligt", hieß es auf Nachfrage bei der Deutschland-Zentrale. Ob man sich auch an regionalen Pool-Lösungen wie zum Beispiel in Freiburg beteiligen würde - dazu gab's allerdings keine Aussage.

An der Universität kümmern sich Studierende um die Einführung von Mehrwegbechern in der Mensa und in umliegenden Cafés. Auch sie rennen offene Türen ein und haben sogar schon einen Preis für ihre Initiative "Drink it - Keep it" bekommen (wir berichteten). Doch bis zur Umsetzung eines stadtweiten Becher-Pools scheint es noch ein weiter Weg zu sein. "Alle schreien wegen des Umweltschutzes, aber die meisten sind zu faul, selbst etwas zu tun", ist Kaffeehaus-Wirt Ronnie Boland zumindest pessimistisch.

Erster Schritt im Januar

Wolfgang Ockert vom Bürger- und Gewerbeverein zeigt sich dagegen hoffnungsvoll, im Kampf gegen den Wegwerfbecher am Ende die Oberhand zu gewinnen: "Wichtig ist jetzt erst einmal ein Einstieg, ein erster Schritt". Er will im Januar alle an einen Tisch bringen, die dabei mithelfen könnten. Von einer regionalen Großbäckerei, so Ockert, habe er jedenfalls bereits positive Signale für einen Mehrweg-Pool erhalten.