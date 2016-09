Stadthaus-Toiletten massiv beschädigt

Immer wieder ein großes Ärgernis sind die Toiletten im Stadthaus N 1. Nun hat die Stadt sie seit zwei Wochen bis auf Weiteres komplett geschlossen. "Wiederholter Vandalismus führte in der Vergangenheit immer wieder zu erheblichen Schäden im Gebäude", erklärt eine Stadtsprecherin die Verriegelung auf "MM"-Nachfrage. Es sei oft zu herabgerissenen Papierkörben und Tuchspendern und zu Beschädigungen der Waschbecken gekommen. Mutwillig sollen laut Stadt auch Toilettenabflüsse verstopfen worden sein, indem beispielsweise Taschen, Jacken, oder andere Gegenstände hineingedrückt wurden.

"Situation wirklich schlimm"

"Da es in letzter Zeit erneut zu massiven Zerstörungen kam, bleiben die Toilettenanlagen nun bis auf Weiteres geschlossen", erklärt die Sprecherin weiter. Stadtrat Julien Ferrat von der Familienpartei hat auf den Zustand hingewiesen und seinen Unmut geäußert: "Die Stadt ist in der Pflicht, endlich die Besuchertoilette zu sanieren." Auch Claus-Peter Sauter, Vorsitzender des Mannheimer Seniorenrates, der mit seinem Büro im Stadthaus sitzt, findet "die Situation wirklich schlimm. Aber ich habe auch Verständnis für die Stadt. Wenn die Toiletten gesäubert wurden, sind sie nach 30 Minuten schon wieder völlig verdreckt. Das ist wirklich kein Zustand." Die Anlagen seien immer verschmutzt und auch zerstört. "Hilfreich wäre es vielleicht, wenn jemand davor sitzt und aufpasst, aber das kostet natürlich Geld - die Stadt und auch die Besucher", erklärt Stadtrat a.D. Sauter.

Die Stadt prüfe zurzeit eine "zufriedenstellende Lösung", allerdings scheine ein dauerhafter Betrieb nur mit erheblichen finanziellen und auch personellen Mitteln möglich. "In der Vergangenheit hatte die alte Eigentümergemeinschaft entgegen unseren Wunsch den Ordnungsdienst reduziert. Mit der neuen Eigentümergemeinschaft wird nun zu prüfen sein, ob die Kontrollen wieder intensiviert werden können, um so Vandalismus zu vermeiden", heißt es aus dem Rathaus. Im April wurde überraschend bekannt, dass Diringer & Scheidel (D&S) den privaten Anteil an dem Gebäude von der LBBW Immobilien sowie der SV Versicherung gekauft hat (wir berichteten). Neben dem Mannheimer Bauunternehmen, das durchaus Handlungsbedarf beim Stadthaus N 1 sieht, ist auch die Stadt Eigner.

Die Behindertentoilette im Stadthaus ist von der Schließung nicht betroffen. Sie kann weiterhin durch einen Schlüssel geöffnet werden. Außerdem weist die Verwaltung darauf hin, dass es in der Nähe weitere öffentliche Toiletten in A 1, D 1 (barrierefrei) und E 1 am Paradeplatz und in N 6 gebe .