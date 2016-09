In einem Altkleidercontainer in Mannheim-Käfertal hat ein städtischer Mitarbeiter einen Revolver gefunden. (Symbolbild)

Mannheim. Ein städtischer Mitarbeiter hat einen Revolver in einem Altkleidercontainer auf dem Marie-Bernays-Platz im Rott in Mannheim-Käfertal gefunden - und sich damit versehentlich selbst verletzt. "Beim Hantieren mit dem Revolver ist die Trommel mit den Patronen geplatzt", sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag.

Der 44-Jährige erlitt am Mittwochvormittag ein Knalltrauma und Kratzer am Arm. Er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann hatte die Waffe am Mittwoch in einem Altkleidercontainer gefunden, den er geleert hatte. Wahrscheinlich hat der Zwischenfall dem Sprecher zufolge keine Konsequenzen für den 44-Jährigen. Dem Besitzer der Waffe steht dagegen eine Anzeige vor, wenn man ihn ermittelt hat. Die Polizei stellte die Waffe samt Munition sicher, das Kriminalkommissariat Mannheim ermittelt. (dpa/ben/dls)