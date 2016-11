Stadtrat ruft nach dem Staatsanwalt

Die Stadträte verlieren immer mehr die Geduld wegen der Probleme im Rettungsdienst. Im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats forderte Stadtrat Holger Schmid (ML) nun sogar, die Stadt solle die Staatsanwaltschaft einschalten - wegen unterlassener Hilfeleistung. Die Zahlen, wie stark die Hilfsfrist eingehalten wird, seien "alarmierend und haben schon fast Dritte-Welt-Status". Schmid beklagte, "dass wir uns seit Jahren im Kreis drehen".

So weit, Strafanzeige zu erstatten, wollte aber jetzt keiner der anderen Stadträte und auch Erster Bürgermeister Christian Specht nicht gehen. 2014 war ein ähnliches Verfahren im Sand verlaufen, weil die Ermittler zwar einen sogenannten Prüfvorgang einleiteten, eine Vorstufe zum Ermittlungsverfahren. Letztlich konnten sie aber keine individuelle Schuld, was strafrechtlich erforderlich wäre, feststellen.

Zuvor hatte im Ausschuss Andreas Pitz, darauf spezialisierter Jurist und Berater der Stadt in Sachen Rettungsdienst, neue Zahlen vorgelegt. Danach kamen in diesem Jahr bislang in Mannheim bei etwa 500 Notarzt-Einsätzen und bei etwa 1200 Rettungswagen-Einsätzen die Helfer später als 15 Minuten ans Ziel - und damit nach der maximalen gesetzlichen Frist. Zahlen, wie die eigentlich an erster Stelle im Gesetz genannte 10-Minuten-Hilfsfrist eingehalten wird, "werden uns nicht zugänglich gemacht", beklagte Pitz mit Blick auf die Leitstelle in Ladenburg. Die Stadt habe dort, so erklärte er auf verwunderte Fragen von Stadträten, "auch keine Möglichkeit der Durchsetzung", sagte er. Die Stadt fordert schon lange einen dritten, rund um die Uhr verfügbaren Notarzt für Mannheim und die Präsenz weiterer Rettungswagen. Pitz sprach nun aber davon, dass die Hilfsorganisationen "große Probleme bei der Personalgewinnung" hätten - unabhängig davon, ob die Krankenkassen Fahrzeuge bewilligen. Daher fielen immer mal wieder Schichten aus - was das Einhalten der Hilfsfrist schwerer mache. Andererseits stünden private Anbieter in den Startlöchern, die in Baden-Württemberg aber (im Gegensatz zu anderen Bundesländern) für Notfalleinsätze bisher nicht zugelassen sind, nur für - nicht eilige - Krankentransporte.

Gutachten in 2017

In der nächsten Sitzung des Sicherheitsausschusses wollen die Stadträte nun noch tiefer in die Materie einsteigen und dazu Jürgen Wiesbeck einladen. Der Vizepräsident des Roten Kreuzes Rhein-Neckar/Heidelberg ist Vorsitzender des sogenannten Bereichsausschusses. Hier fallen, stets hinter verschlossenen Türen, zwischen Vertretern der Krankenkassen und der Hilfsorganisationen alle Entscheidungen zum Rettungsdienst.

Im Oktober hatte dieses Gremium beschlossen, dass ein neues Gutachten klären soll, ob es Defizite im Rettungsdienst der Region gibt. Ein solches Strukturgutachten wie das, das jetzt in Auftrag gegeben werden soll, war zuletzt im Juli 2014 vorgelegt worden - und hatte mehrere Defizite aufgedeckt, die dann nach und nach behoben wurden. Nach "MM"-Informationen wird der Auftrag für das Gutachten an die Fachfirma aber frühestens im Januar 2017 erteilt.