"Unser Stadtteil ist keine No-Go-Area - auch wenn das einige behaupten und die Medien meist nur die negativen Seiten zeigen": Mit diesen Worten reagierte Holger Keck, Vorsitzender des Bürgervereins Neckarstadt, beim traditionellen Neujahrsempfang des Vereins auf Aussagen der Aktivistin Düzen Tekkal in der ARD-Sendung Anne Will. Zwar gebe es Probleme, die man ernst nehmen müsse, sagte Keck bei der mäßig besuchten Veranstaltung am Sonntagmorgen in der Alten Feuerwache. Aber: "Wir sind auch ein lebenswerter und liebenswerter Stadtteil mit vielen Aktionen, mit großer Toleranz, mit aktiven Bürgerinnen und Bürgern."

Dank an die Polizei vor Ort

Ein Ansatzpunkt zum Handeln sieht Keck in der offenen Jugendarbeit. Viele Jugendliche hätten kaum Möglichkeiten, sich in ihrer Freizeit zu entfalten. Es sei höchste Zeit, dem entgegenzuwirken, forderte Keck die Stadt auf, die Probleme zu bekämpfen". Unter dem Applaus der Gäste, zu denen viele Politiker und Vereinsvertreter gehörten, dankte der Vorsitzende der Neckarstädter Polizei für ihren enormen Einsatz 2016. Die sichtbare Präsenz sei deutlich erhöht worden. Keck: "Hier zeigt sich, dass wir kein vergessener oder abgeschriebener Stadtteil, keine No-Go-Area sind." Im 40. Jahr des Bestehens werde man weiter an der Gestaltung der Neckarstadt arbeiten.

Heftige Kritik an die Adresse der Medien richtete SPD-Fraktionschef Ralf Eisenhauer, der die Stadt vertrat: Die gute Nachricht sei mittlerweile ein Wagnis, nur Schrillstes könne sich durchsetzen in der Jagd nach Aufmerksamkeit und Klickzahlen. Die Nutzer würden "von Katastrophen überflutet", ohne dass mutmachende Lösungen aufgezeigt würden. Außerdem ließen sich die Medien von Populisten an der Nase herumführen. "Ja sind wir denn zu dumm für die Demokratie?", fragte Eisenhauer, der aber einschränkte: "Journalismus muss zeigen, wie die Welt ist." Probleme dürfe man auch in der Neckarstadt nicht verschweigen. Aber, so der Politiker, "es gibt viele Menschen, die sich dort wohlfühlen".