„Starke Städte für eine gerechte Zukunft“

Zusammen mit ihrem Mannheimer Kollegen Peter Kurz (SPD) ist Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse (CDU), Präsidentin des Deutschen Städtetags, mit der deutschen Delegation zur dritten Weltsiedlungskonferenz der Vereinten Nationen (UN) in die ecuadorianischen Hauptstadt Quito gereist. "Starke Städte", so Lohse, "können viele wichtige globale Prozesse maßgeblich voranbringen und so zu einer gerechteren Zukunft für alle Menschen beitragen".

Global denken, lokal handeln

Als Beispiele nennt Lohse die Armutsbekämpfung, die Integration von Flüchtlingen aus Bürgerkriegsgebieten, die CO2-Reduzierung und den Klimaschutz durch eine nachhaltige Stadtentwicklungs-, Umwelt- und Verkehrspolitik - alles Themen, die auf staatlicher und weltweiter Ebene diskutiert, vor Ort in den Kommunen aber umgesetzt werden. Dies geschieht getreu dem Motto "global denken, lokal handeln", das 1992 bei einer ähnlichen Konferenz der Vereinten Nationen zum Thema Umweltschutz unter dem Stichwort "Agenda 21" geprägt worden war.

UN-Weltsiedlungskonferenz Habitat III Zu der Konferenz der Vereinten Nationen haben sich rund 40 000 Teilnehmer aus aller Welt in Quito (Ecuador) eingefunden.

aus aller Welt in Quito (Ecuador) eingefunden. Neben Politikern nehmen Wissenschaftler und Experten aus Verbänden und sogenannten "Nichtregierungsorganisationen" (NGOs) aus 180 Ländern teil.

teil. Ludwigshafens Oberbürgermeisterin Eva Lohse als Präsidentin des deutschen Städtetags und ihr Mannheimer Kollege Peter Kurz sind Mitglieder der deutschen Delegation.

"In den Städten liegen die Schlüssel für eine nachhaltige und klimagerechte Welt", sagte deshalb Bundesbauministerin Barbara Hendricks (SPD), die selbst nicht an der Konferenz teilnimmt. Die Bundesregierung wird in Quito von Bau-Staatssekretär Gunter Adler vertreten, neben Lohse und Kurz nimmt auch Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) als Delegationsleiter an der Konferenz teil, die nur alle 20 Jahre stattfindet. Der letzte UN-Stadtgipfel war 1996 in Istanbul. Die Versammlung wurde gestern von UN-Generalsekretär Ban Ki Moon und Ecuadors Präsidenten Rafael Correa eröffnet

Der Städtetag bewertet es als "großes Hemmnis bei der Lösung vieler wichtiger globaler Probleme", dass die Kommunen in vielen Teilen der Welt nach wie vor eher die Durchführungsorganisationen des Staates sind. Eva Lohse, die in Quito an mehreren Diskussionsrunden teilnimmt und als Sprecherin einen Workshop über städtische Dienstleistungen und moderne Technologien leitet, fordert deshalb eine "angemessene Finanzausstattung und eine funktionierende kommunale Selbstverwaltung" für die Grundversorgung der Menschen. "Ohne eine deutlich stärkere Beteiligung der Kommunen kann die Weltgemeinschaft die Herausforderungen für Nachhaltigkeit und den bevorstehenden Urbanisierungsdruck nicht bewältigen", betonte Lohse. Bereits jetzt lebt mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung in Städten, Tendenz: stark zunehmend. Lohse: "Damit fällt es mehr und mehr den Städten zu, für eine wachsende Weltbevölkerung Leistungen der Daseinsvorsorge vorzuhalten."

Kurz hatte bei einer Versammlung der Bürgermeister zum Auftakt der UN-Konferenz in einem Grußwort auf die Rolle der Einwanderung und der Kultur in der Stadtentwicklung hingewiesen. Damit hatte sich im Februar der "Urban Thinkers Campus" als eine von weltweit zahlreichen Vorbereitungsveranstaltungen im Stadthaus N 1 befasst. Kurz will die dort gesammelten Einsichten und Vorschläge unter der Überschrift "Stadtbürger in einer nomadische Welt" bei mehreren Veranstaltungen im Rahmenprogramm präsentieren. Außerdem diskutiert er mit Kollegen und Fachleuten über Abfall-Management und kommunale Planungspraxis. (mit dpa)