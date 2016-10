Statt harter Strafen schnelle Wege in eine bessere Zukunft

Vor gut eineinhalb Jahren war das Haus des Jugendrechts in der Schwetzingerstadt eröffnet worden. Mit großem Jubel und der Hoffnung auf neue und schnelle Wege bei der Bearbeitung von Jugendkriminalität ging die Kooperation zwischen Jugendamt, Polizei und Staatsanwaltschaft an den Start. Gestern nun zogen die verantwortlichen Behördenleiter eine erste Bilanz.

Und in einem sind sich alle einig: "Der größte Erfolg ist, dass eine hohe Anzahl von Verfahren innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen werden konnten", erklärte der Leitende Oberstaatsanwalt Alexander Schwarz. Heißt konkret: Von den 1188 im Haus des Jugendrechts bearbeiteten Fälle konnten 84 Prozent innerhalb von zwei Monaten erledigt werden. "Ein tolles Ergebnis, das wir vor allem unseren sehr engagierten Kräften zu verdanken haben", fügte Schwarz hinzu: Zuvor hätte die durchschnittliche Verfahrensdauer bei drei bis sechs Monaten gelegen.

Reibungsverluste am Anfang

Haus des Jugendrechts Im Haus des Jugendrechts arbeiten Polizei (14 Stellen und zwei Schreibkräfte), Jugendamt mit der Jugendhilfe im Strafverfahren (13 Stellen) und Staatsanwaltschaft (eine Staatsanwältin) unter einem Dach. Bearbeitet werden in der Regel Taten, die von Jugendlichen (14 bis 18) begangen wurden, die in Mannheim wohnen. Kapitaldelikte, Staatsschutzangelegenheiten, Verfahren um Drogenhandel oder Sexualstraftaten landen nicht im Haus des Jugendrechts. abo

Der Aufwand um die Entstehung der Einrichtung, die sich über Jahrzehnte hinzog, habe sich gelohnt - daran ließ in der gemeinsamen Pressekonferenz keiner einen Zweifel. Dass es dennoch Startschwierigkeiten gab, Reibungsverluste bei der Zusammenarbeit und auch Absprachedefizite verschwiegen die Behördenvertreter gestern nicht.

"Die Alltagsarbeit musste sich erst einschleifen", berichtete Bürgermeisterin Ulrike Freundlieb, stellvertretend für das Jugendamt, das im Haus des Jugendrechts mit 13 Stellen in der Jugendhilfe im Strafverfahren (Juhis) beteiligt ist. Für 562 Mädchen und Jungen im Alter von 14 bis 18 Jahren wurde im Jahr 2015 im Haus des Jugendrechts eine Akte angelegt. Die meisten von ihnen, so trägt es Polizeipräsident Thomas Köber vor, sollen gestohlen (392 Fälle), einen anderen angegriffen haben (200) oder ohne Bahnticket gefahren sein (173). Behandelt werden in der Einrichtung nur die Taten mit Verdächtigen, die in Mannheim wohnen. Aus einem einfachen Grund: "Der Erziehungsgedanke steht im Vordergrund. Wir wollen den Jugendlichen vor Ort, die Möglichkeit geben, gezielt ihre Zukunft in die Hand zu nehmen, um weitere Straftaten zu vermeiden", erklärte Schwarz. Freundlieb betonte, wie wichtig es dabei sei, das soziale Umfeld zu beleuchten, möglicherweise die Familie in der Aufarbeitung eines Falls einzubinden.

Auch 220 Schüler unter 14 Jahren haben im Haus des Jugendrechts mit Eltern ein Beratungsgespräch geführt, obwohl sie noch nicht strafmündig sind. Mobbing, sei in solchen Fällen das Thema oder der Diebstahl eines Schokoriegels, erklärte Freundlieb. Ein Verfahren gibt es in diesen Fällen nicht, auch wer zum ersten Mal beim Schwarzfahren erwischt wird, kommt in der Regel um eine Strafverfolgung herum.

Besonders gut vertreten sind im Haus des Jugendrechts die 16-Jährigen. Köber nennt sie "die richtig große Nummer". Auf 190 Verdächtige im Alter von 16 Jahren kamen im vergangenen Jahr 354 Delikte, bei den 15-Jährigen waren es 272 Fälle auf 149 Jugendliche, 64 17-Jährige sollen für 134 Taten verantwortlich sein. 22 Intensivstraftäter wurden seit Anfang 2015 im Haus des Jugendrechts an die Hand genommen, sieben von ihnen sitzen mittlerweile in Haft.

Köber betonte, dass alle Zahlen lediglich die Hellziffer belegen, also nur das, was tatsächlich aktenkundig wird. Demnach kamen im vergangenen Jahr 423 Jugendliche, die eine Tat begangen haben sollen, in die Einrichtung. Es tauchte aber auch ein Schüler auf, der für insgesamt 81 Taten verantwortlich sein soll. Während bei Letzterem der Gang vor den Richter nicht mehr zu vermeiden ist, versuchen die Fachkräfte im Haus des Jugendrechts viele Taten im Diversionsverfahren abzuschließen. Gegen Auflagen wie beispielsweise der Teilnahme an einem Anti-Aggressionstraining, einem Täter-Opfer-Ausgleich oder durch die Ableistung von Arbeitsstunden wird auf den gerichtlichen Weg verzichtet.

438 Fälle konnten 2015 auf diese Weise zu den Akten gelegt werden. Für Schwarz ein "ordentliches Ergebnis", das den Grundgedanken im Haus des Jugendrechts widerspiegelt: "Wir wollen die Jugendlichen nicht vorrangig abstrafen, Ziel ist vielmehr, sie auf den richtigen Weg zu bringen, eine Kurskorrektur vorzunehmen."