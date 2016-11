Sternefunkeln am Seil und auf dem Teller

Alle Bilder anzeigen Die Gewinner des "Goldenen Clowns" von Monte Carlo im Palazzo-Spiegelzelt: das Strapaten-Duo Flight of Passion mit seiner poetischen Luftnummer (links). Prickelnde Erotik und fantasievolle Kostüme: das Palazzo-Revueensemble (rechts). © Prosswitz

Ein Meer von Lämpchen lässt die Feder-Kostüme der Tänzerinnen glitzern, Akrobaten schlagen so dicht neben den festlich eingedeckten Tischen Salti, dass so mancher Gast unwillkürlich den Kopf einzieht, und Sternekoch Harald Wohlfahrt und sein Team servieren kulinarische Leckerbissen: Der Radio Regenbogen Palazzo feiert mit rund 450 Gästen aus Politik, Wirtschaft und Showbusiness den offiziellen Start in die neue Saison auf dem Europaplatz. Unter dem Motto "Viva la Vida!"(zu deutsch "Lebe das Leben") präsentiert das Ensemble eine der glanzvollsten Inszenierungen, seit die Dinner-Show vor 18 Jahren zum ersten Mal in Mannheim gastierte.

Rasante Action

Und auch eine der tempogeladensten. In schier unglaublicher Geschwindigkeit huschen die Fingerkuppen über die Seiten seines Instruments, wenn "Teufelsgeiger" Stefan Krznaric seine Zuhörer auf die Revue-Nummern einstimmt. Flirrende Rhythmen peitschen zum Auftritt von "Los Salos" durchs Zelt. Die Brüder Joel und Karel lassen ihre südamerikanischen Wurfwaffen "Bolas" so blitzschnell wirbeln, dass sie optisch zu schillernden Kreiseln verschmelzen. "Unglaublich, was die Jungs sich trauen": Inge Münch aus Dossenheim ist schon zum zweiten Mal zu Gast im Palazzo-Spiegelzelt. Die rasanten Nummern haben es der Dossenheimerin und ihrer Freundin besonders angetan.

Genau wie Jonas, dem Sohn von Weinexpertin und TV-Kochjurorin Natalie Lumpp, die für die Show in Mannheim samt Ehemann Manfred Jaeschke extra angereist ist. Jonas' Favoriten? "Die Drei mit dem Sprungbrett", antwortet der 14-Jährige, während sich die Jungs von "Jump'n Fly" in einem Höllentempo gegenseitig per Schleuderwippe in die Höhe katapultieren. Mama Natalie, die den Platz an der Bühne genießt, stimmt zu: "Toll, so dicht dran zu sein. Da spürt man ja jeden Windhauch."

"Aber von hier oben aus sieht man erst, wie perfekt die gesamte Choreographie aufeinander abgestimmt ist", findet Horst Rehberger, der einen Sitzplatz auf einer der Emporen gewählt hat. Bevor er sich zur Eröffnung des kulinarischen Reigens für Roastbeefröllchen mit Maispoularde und Gänseconfit, eine Island-Kabeljauschnitte und zum Hauptgang für Kalbsmedaillons und Kalbsbäckchen erwärmt, gesteht seine Frau, die sich für die vegetarische Menü-Folge entscheidet, ihre Leidenschaft für poetische Palazzo-Momente ein.

Denn auch sie haben im Spiegelzelt Tradition - wie Natalya Netselya unter Beweis stellt. Bereits 2011 und 2014 faszinierte die 31-jährige Supertalent-Finalistin das Mannheimer Publikum mit ihrer Kunst. Vom Kennenlernen bis zur Gründung einer Familie malt sie die Geschichte eines Paares in Sand. Eine spezielle Kameratechnik macht's möglich, dass jeder Besucher die leicht vergängliche Kunst der Weißrussin mitverfolgen kann.

Muskulöse Körper verschmelzen zu Figuren, die sich wie riesige japanische Schriftzeichen auf der Bühne erheben: Kraft, Spannung und federleichte Balance vereint das ukrainische Quartett White Gothic bei seiner Handstandakrobatik. Von Liebe, Verzehren und Verzeihen erzählt die Luftakrobatik des Duos Flight of Passion, den Gewinnern des "Goldenen Clowns" beim Zirkusfestival in Monte Carlo. Ein absoluter Bühnen-Neuling ist hingegen Cristina Garcia, wie die Palazzo-Produzenten Rolf Balschbach und Gregor Spachmann ankündigen. Als die Schlangenfrau im Handstand kopfüber mit den Beinen einen Pfeil-und-Bogen-Schuss abfeuert, ertönen im Manegenrund begeisterte Bravo-Rufe. Den ernten nicht nur der "magische Moderator" Thomas Otto, sondern auch Steve Eleky, der im Schottenrock bereits Palazzo-Kultstatus genießt. Mit witzigen neuen Gags und hinreißend anarchischem Humor sorgen seine linkischen Artistik-Versuche bei den meisten Besuchern für große Heiterkeit. "Schon, wenn ich sein Gesicht sehen, muss ich lachen", gesteht der bekennende Eleky-Fan Inge Münch, bevor die Künstler begleitet von donnerndem Applaus zum Finale die Palazzo-Bühne stürmen.