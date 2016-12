Stets ein „Macher“ mit Visionen

Diakonie-Direktor Peter Hübinger nimmt heute Abschied von seinen Arbeitsplatz - und will jetzt die Rente zusammen mit seiner Frau auf Reisen genießen. © Rittelmann

Er hat eine Diskothek auf Kreta geführt und war 15 Jahre lang Direktor des Diakonischen Werks. Er ist monatelang durch Nordafrika gereist und hat so unterschiedliche Projekte auf die Beine gestellt wie eine Anlaufstelle für Frauen in der Prostitution, Flüchtlingsarbeit mit 500 ehrenamtlichen Helfern oder die Sozialstationen der Diakonie. Doch egal, was Peter Hübinger anpackt - die Triebfeder ist immer die gleiche: die Liebe zu Menschen, die Neugierde und der Respekt gegenüber ihren so vielfältigen Lebensentwürfen und Kulturen - und sein Glaube.

"Die Konsequenz aus meinem Glauben ist die Tat, etwas Konkretes tun", sagt er und umschreibt damit seine Definition diakonischen Handelns. Kürzlich feierte der 64-jährige "Macher" Dienstjubiläum. Und er freut sich trotz aller Tatkraft nach mehr als 25 Jahren Sozialarbeit auf mehr Zeit für "das Wichtigste in meinem Leben", seine Frau Anja und seine drei Kinder.

Sanierer nach dem Finanzskandal

Peter Hübinger wurde 1952 in Mannheim geboren. 1976 macht er Examen an der Hochschule Mannheim in Sozialpädagogik. Bis 1979 leitete er das Freizeithaus Luisenpark. 1980 bereiste er Nordafrika.

Bis 1983 hat er bei der AWO gearbeitet, 1983 in Kreta eine Diskothek geführt, 1984 in Kiel im Arbeitslosenzentrum gearbeitet, dann wieder bei der AWO, bis 1991 war er Geschäftsführer im Gemeinschaftszentrum Jungbusch.

Seit 2002 ist er Direktor des Diakonischen Werks Mannheim. Er ist Gründungsmitglied der Begegnungsstätte westliche Unterstadt, des Gemeinschaftszentrums Jungbuschs sowie der Christlich-Islamischen Gesellschaft, deren Vorsitzender er bis 2008 war. Seit 2001 ist er Mitglied im Jugendhilfeausschuss, Stadtpflegeausschuss und Sozialausschuss.

Er hat die Prostituierten-Anlaufstelle Amalie sowie die Flüchtlingsarbeit mit rund 500 Ehrenamtlichen mit aufgebaut und ist Geschäftsführer von Sozialstationen.

2016 geht der Diakoniepreis an das von Hübinger konzipierte Projekt "Kernzeitbetreuung".

Hübinger, ein waschechter Mannheimer, studierte Sozialpädagogik und war schon vor dem Examen Mitbegründer, später Leiter des Freizeithauses im Luisenpark. Mitverantwortung für das Sozialwesen in seiner Geburtsstadt oder seinem direkten Umfeld mittragen, das war ihm immer wichtig, egal, ob in Griechenland oder Algerien, im Gemeinschaftszentrum Jungbusch oder bei der Arbeiterwohlfahrt (AWO), als Mitarbeiter oder Direktor.

Den Visionen Raum lassen, aber etwas - manchmal auch mit viel Mut - anpacken und dann auch umsetzen, diese Fähigkeit half ihm auch, als er 2002 die Diakonie, die nach dem Finanzskandal um die Jahrtausendwende hoch verschuldet war, in nur fünf Jahren wieder in die Gewinnzone steuerte. Hübinger heute : "Wir schreiben nicht nur schwarze Zahlen, sondern haben sogar Rücklagen." Ein Verdienst, der auch dem ehemaligen Dekan Günter Eitenmüller und Hübingers Stellvertreter Helmut Bühler zu verdanken sei.

Mut war auch gefragt, als sich der Diakonie-Chef für ein Projekt stark machte, das ein Problemfeld eröffnet, bei dem viele Menschen am liebsten wegsehen, der Prostitution. Junge Frauen, die 20 oder 25 mal am Tag Freiern zu Willen sein müssen: "Das ist mit das Krasseste, das ich an menschlichen Schicksalen, direkt hier bei uns vor der Haustür, gesehen habe. Die Frauen und dieses Thema, die müssen raus aus dieser Schmuddelecke, in die sie so viele stecken wollen, das muss in der Gesellschaft diskutiert werden." Zusammen mit Julia Wege, der heutigen Leiterin von "Amalie", baute er die Hilfs- und Beratungsstelle für Frauen in der Prostitution in der Draisstraße auf. Als sei es erst gestern gewesen, so lebhaft erinnert er sich noch an seinen Besuch in einer ähnlichen Beratungsstelle in Stuttgart, deren Leiterin ihm und Julia Wege mit Rat und Tat beim Aufbau von "Amalie" zur Seite stand. Die Vesperkirche, das Arbeitslosenzentrum, die Diakoniekirche Luther: "Ja," räumt der "Macher" rückblickend ein, "es ist vieles erfolgreich geworden. Aber, und das ist ihm wichtig, das liege eben an den Menschen: "An uns, an den Kollegen in der Diakonie, an jedem mit den Talenten, die ihm zur Verfügung stehen."

Dass zu den Gratulanten zum Abschied heute nicht nur Dekan Ralf Hartmann, sondern auch Oberbürgermeister Peter Kurz zählen, bedeutet dem Jubilar viel: "Das drückt eine große Wertschätzung für die Diakonie aus. Jeder Mitarbeiter kann stolz darauf sein, diese Anerkennung zu bekommen." Schwingt da nicht doch ein bisschen Wehmut mit? "Nein. Ich weiß, ich werde keine Langeweile haben", versichert er: "Da sorgt schon meine Frau dafür." Unter anderem? Was steht denn so an Projekten an? "Reisen, reisen, reisen." Also eigentlich einer alten Leidenschaft frönen, dem Kennenlernen von Land, Leuten und deren Kulturen. Natürlich mit seiner Frau. "Wir sind sehr glücklich miteinander, wie Topf und Deckel." Städtetouren, an die Ostsee oder zu seiner Schwester nach Norwegen fahren, was wird denn das erste Ziel sein? Da lacht der Jubilar. Paleochora, das Städtchen im Südwesten Kretas, in dem er einst Diskotheken-Chef war.