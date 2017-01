Stille Momente und Rodelpartien

Ein festlich gekleidetes Paar flaniert über einen verschneiten Bürgersteig an einer Straße ohne lärmenden Autoverkehr: Eigentlich ist es ein stiller und friedlicher Moment, den der Fotograf der historischen Aufnahme für unser Silvester-Spezial am Neujahrstag 1955 festgehalten hat. Und den Sie, liebe Ratefreunde der Folge 86, ganz richtig als Blick von der Kurpfalzbrücke aus auf die Quadrate U 1 und K 1 eingeordnet haben. Doch nicht nur bei Manfred Hexamer weckt das Bild vor allem Kindheitserinnerungen an schneereiche Winter - und damit an "die unzähligen Rodelfahrten an der Böschung der nahen Neckarwiese." Und an ein einst "besseres Wohnviertel" an der "Breed Schdrooß", das jedoch später, nach dem Zweiten Weltkrieg "Bars, Tanzlokale und Gaststätten dominierten", wie uns Klaus Hinkel schreibt: "Und in dem die damalige sogenannte Mannheimer Unterwelt präsent war."

Aber eben auch eine Menge Geschäfte. Deshalb kennt Peter Ulrich den Weg von der Neckarstadt über die Kurpfalzbrücke in die Breite Straße von klein auf. Da er und seine Eltern in den 50er-Jahren bei den Großeltern am Clignetplatz wohnten, nahm die Oma ihren Enkel oft mit zum Einkaufen: "Da bot sich mir dann stets genau das Bild ihrer Folge 86." Noch heute höre er die Oma sagen: "Bu, heit geh' ma in die Stadt oikaafe. Ma hole ach 's Revolverblättel un fahre donn mit de Elektrisch widda häm." Die Erklärung in Hochdeutsch liefert er gleich dazu: Mit "Revolverblättel" habe die Oma "die Boulevardzeitung mit den vier großen Buchstaben" gemeint, und die "Elektrisch" war natürlich die Straßenbahn.

Lokale mit Kultstatus

Gewinner Folge 86 Der "Mannheimer Morgen" und das Stadtarchiv - Institut für Stadtgeschichte arbeiten bei dem Rätsel "Erkennen Sie Mannheim?" Hand in Hand. In jeder Folge werden drei Bildbände, DVDs oder historische Schriften vom Stadtarchiv verlost. Die Gewinner erhalten ihre Preise dann von uns in den kommenden Tagen zugesandt. Diesmal haben bei unserem Silvester-Spezial von "Erkennen Sie Mannheim?" folgende Leser gewonnen: Elisabeth Hinkel und Gerhard Kunkel sowie Traute Eiffler. Am Dienstag erscheint die Auflösung von Teil 87 von "Erkennen Sie Mannheim?", am Mittwoch Teil 88 des Bilderrätsels.

Apropos familiäre Bande: Eine wahrlich sensationelle Entdeckung glaubte Steffen Becker beim Anblick des Paars auf unserem Rätselfoto gemacht zu haben. "Ich dachte, das könnten meine Eltern sein", die seit den 40er Jahren zusammen waren und 1954 geheiratet hatten. Aber "diesen Zahn" habe ihm die Mama nach kurzem Blick auf das Foto schleunigst gezogen. Nein, das sei sie nicht: "Nun gut", gibt er sich geschlagen, "sie muss es schließlich wissen". Dafür kann er sich noch gut an die Zeit erinnern, als es dort, wo heute das Gebäude der Abendakademie in die Höhe ragt, das "Old Vienna" gab: "In den 80ern war das fast schon mein Wohnzimmer." Kultstatus hatte auch ganz in der Nähe, am Kurpfalzkreisel neben dem "Bürgerautomat", der "Bierstall". "Wir haben dort unsere bestandene Gesellenprüfung gefeiert", erzählt Gerhard Kunkel aus Weinheim, "und zwar ordentlich".

Lebhaft im Gedächtnis geblieben ist Klaus Hinkel, dass beide Lokale einst für unrühmliche Schlagzeilen sorgten. Eine Madenwanderung von Lokalität zu Lokalität hatte damals die Feuerwehr auf den Plan gerufen: "Die Tierchen wollten wohl wissen", räumt er mit einem Lachen ein, "wo es besser schmeckt".

Wo man am besten Rodeln kann, das wussten jedenfalls Manfred Hexamer und seine Freunde am allerbesten. Am Bildrand links entdeckte der Neckarstädter jetzt "seine" Sickinger-Schule in U 2. Nach Unterrichtsschluss konnten es die Jungs im Winter kaum erwarten, auf die Neckarwiese zu kommen. Doch natürlich konnten sie keine Schlitten mit in die Schule nehmen. Deshalb mussten die Schulranzen als Notlösung herhalten.

Also die Mappen mit klammen Fingern fest unter den Allerwertesten geklemmt, die Pudelmütze tief in die Stirn gezogen - und los ging die rasante Rodelpartie die Böschung hinab. "Das machte zwar fast genau so viel Spaß wie mit echtem Schlitten, brachte aber auch meist Zuhause Ärger ein", gesteht der Mannheimer: "Was uns aber, so weit ich mich erinnern kann, nie davon abgehalten hat."

"Kindheitserinnerung pur"

Ob wohl dieses Jahr noch mal genug Schnee für eine Rodelpartie am Neckarufer vom Himmel fällt? Oder für einen Spaziergang in weißer Pracht? Und wie lange werden sich die Mannheimer an Kultlokale wie das "Old Vienna" erinnern? Wer weiß.

Doch Steffen Becker glaubt, dass es bei allem Wehklagen über vergangene Zeiten und schmucke Häuser, die der Abrissbirne weichen mussten, etwas gibt, das es wahrscheinlich immer geben wird: "Die Breed Schdrooß." Und ein Plätzchen für sie im Herzen von gebürtigen Mannheimern wie Uta von Sohl: "Ein größeres Geschenk als diesen vertrauten Blick in die Breite Straße hätten Sie mir gar nicht machen können", schreibt sie uns: "Das ist Kindheitserinnerung pur."