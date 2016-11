Streifen vom Container aus

Er soll eine Anlaufstelle für Passanten sein, vor allem aber Ausgangspunkt intensiver Streifen von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD): Seit gestern steht an der Sparkassen-Seite des Paradeplatzes der neue gemeinsame Container der Einsatzkräfte. Von 10 bis 22 Uhr ist er täglich außer sonntags mit jeweils einer Zweierstreife von Polizei und KOD besetzt - wobei immer ein Paar unterwegs sein soll. Geplant ist das Ganze für die nächsten drei Monate, sagte Sicherheitsdezernent Christian Specht (CDU) gestern bei einem Pressegespräch. Danach werde man die Erfahrungen auswerten und über eine Fortsetzung entscheiden. Die Kosten sind vergleichsweise gering - der Container kostet die Stadt 300 Euro im Monat.

Diebstähle und Pöbeleien

"Wir wollen in den nächsten Monaten Präsenz zeigen angesichts der Zunahme von Ordnungsstörungen im Innenstadtbereich und auf dem Paradeplatz", erklärte Specht. Karl Himmelhan, der Leiter der Direktion Polizeireviere im Mannheimer Präsidium, betonte, dass nicht spektakuläre Straftaten der Grund für den Schritt seien. Vielmehr gehe es um die Verhinderung von Diebstählen, die in der Adventszeit häufiger vorkämen. Und darum, Ordnungsstörungen durch Betrunkene wie Anpöbeln oder Urinieren in der Öffentlichkeit zu ahnden. "Die Weihnachtsmärkte am Wasserturm und auf den Kapuzinerplanken werden wir dabei mit in den Blick nehmen." Ein derart "konsequentes Streife gehen" von 10 bis 22 Uhr wie jetzt geplant habe es so vorher nicht gegeben, sagte Himmelhan.

Einsatzzeiten Der gemeinsame Container von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst (KOD) befindet sich an der Sparkassen-Seite des Paradeplatzes. Montags bis samstags ist er jeweils von 10 bis 22 Uhr mit je einer Zweierstreife von Polizei und KOD besetzt. Eine Streife soll dabei immer unterwegs sein, die andere als Ansprechpartner im Container bleiben. Brauchen Bürger außerhalb dieser Zeiten Hilfe, sollen sie den Notruf 110 wählen oder die KOD-Wache unter Tel. 0621/293 29 33 anrufen. imo

Zum Thema Polizei-Container auf Paradeplatz

Der Container ist Teil des Sicherheitskonzepts, das Rathaus und Polizei Ende Oktober als Reaktion auf die seit 2014 wieder steigende Zahl von Straftaten in Mannheim vorgestellt hatten (wir berichteten). Dazu gehören auch intensive Kontrollen der Rauschgiftszene am Neckarufer und - wie vergangene Woche - in den S- und T-Quadraten. Aber auch die Pläne für ein Alkoholverbot auf dem Paradeplatz sowie die Einrichtung eines betreuten Konsumraums für Trinker.

Ein "Sicherheitscontainer" im Herzen der Stadt ist kein ganz neues Projekt. Bis 2007 war die Polizei in der Adventszeit in einem Container auf dem Paradeplatz präsent - damals ohne KOD. Wegen der zurückgehenden Kriminalität habe man aber damit aufgehört, sagte Specht.

Lutz Pauels von der Werbegemeinschaft City ist froh über die neue Anlaufstelle. "Wir sind außerordentlich dankbar, dass das Ganze so schnell umgesetzt wurde", sagte er. Allein die Präsenz werde Auswirkungen haben und die Zahl der Ordnungsstörungen senken. "Wir wünschen uns natürlich, dass der Container sechs Monate bleibt." Er denkt schon an die wärmere Jahreszeit, wenn sich Trinkergruppen verstärkt auf dem Platz aufhalten.

Auch Wolfgang Ockert vom Bürger- und Gewerbeverein ist zufrieden. "Es ist wichtig, dass die Bevölkerung in der Innenstadt das Gefühl hat: Da tut sich was." Auch er wünscht sich schon heute, dass der Container länger bleibt.

Passanten finden die neue Anlaufstelle ebenfalls gut: "Das gibt ein Gefühl von Sicherheit", sagt ein 51-Jähriger. Vielleicht schrecke die Präsenz der Einsatzkräfte auch Kriminelle ab. Die 65-jährige Brigitte Martin, die in der Stadt unterwegs ist, fühlt sich zwar nicht unsicher, wie sie sagt. "Aber die Präsenz ist gut."