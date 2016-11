Streit um AfD-Vorstand spitzt sich zu

Robert Schmidt, Sprecher des AfD Kreisverbands Mannheim. © gg

In der Mannheimer AfD ist ein offener Streit darüber entbrannt, ob die Vorstandswahlen vom Mai dieses Jahres gültig sind oder nicht. Nachdem das Schiedsgericht des Landesverbandes Baden-Württemberg die Wahl für nichtig erklärt hatte (wir berichteten), haben die bisherigen Vorstände jetzt Rechtsmittel gegen diese Entscheidung eingelegt. Entscheiden muss jetzt die Schiedsstelle des Bundesverbandes der AfD.

Es geht um den Termin der Mitgliederversammlung, bei der der Kreisverband seinen Vorstand gewählt hatte. Das war am Samstag, 28. Mai - und damit der letzte Samstag in den Pfingstferien, zudem war der Donnerstag zuvor Fronleichnam, das Ganze war also ein langes Wochenende. So sei eine mögliche größere Beteiligung verhindert worden, monierte nun ein Mannheimer AfD-Mitglied und wendete sich an die Landesschiedsstelle. Unterstützt worden sei dabei vom AfD-Landtagsabgeordneten Rüdiger Klos, das sagt die Mannheimer AfD. Die Landesschiedsstelle gab dem Antrag recht und setzte den Vorstand ab.

"Wir haben heute Morgen Beschwerde gegen diese Entscheidung eingelegt", sagte Robert Schmidt, bislang Mannheimer AfD-Vorsitzender, gestern auf Nachfrage. Die Satzung der AfD verbiete einen Termin in den Ferien nicht, zudem seien damals 37 von 97 Mitglieder gekommen und somit mehr als zuvor zu einer solchen AfD-Versammlung. Am gleichen Tag habe auch der Bundesparteitag der Linken stattgefunden. Dass der Einspruch jetzt, sechs Monate nach der Veranstaltung und direkt vor dem Landesparteitag gekommen sei, bezeichnete Schmidt als "sehr, sehr unglücklich." bro