Streit um Flüchtlings-Aufnahme

Mannheim steht vor einem politischen Streit über den künftigen Umgang mit Flüchtlingen. Die CDU hat eine Resolution vorgelegt, die sich gegen ein zentrales Ankunftszentrum für Flüchtlinge wendet und grundsätzlich eine landesweite Einrichtung in der Stadt ablehnt. Damit solle die Stadt in Verhandlungen mit dem Land Stärke zeigen. Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) lehnte die Resolution gestern in der Sitzung des Hauptausschusses ab. Eine Abstimmung über die Resolution wird es erst im Gemeinderat in der kommenden Woche geben.

"Wir müssen aufpassen, dass wir die Stadtgesellschaft nicht überlasten", argumentierte Nikolas Löbel (CDU). Er verwies auf das Vorgehen anderer Städte, wo sich die Stadtspitze und der Gemeinderat gemeinsam gegen neue Flüchtlingszentren aussprächen. "Wir müssen für eine maximale Position entschlossen und gemeinsam eintreten", sagte Löbel und warb um Zustimmung für die Resolution. "Wir wissen doch gar nicht, was uns droht", sagte Carsten Südmersen (CDU). Das Land habe die Stadt "wieder einmal" hängen lassen und wolle Mannheim jetzt mit einer neuen Einrichtung "ködern". Dabei halte er es für besser, wenn Mannheim künftig wieder kommunal Flüchtlinge unterbringe und dafür keine zentrale Landeseinrichtung bekomme.

Kurz argumentierte dagegen, die CDU drücke mit der Resolution grundsätzlich aus, dass "Mannheim mit der Flüchtlingsunterbringung nichts mehr zu tun haben will". Das passe nicht zur Lage in Deutschland und Europa. Die "eigene Bevölkerung gegen eine Flüchtlingsunterbringung in Wallung zu bringen", um dann bei Verhandlungen möglichst viel herauszuholen, halte er zudem für falsch. Er könne für eine solche Politik nicht einstehen. Aus seiner Sicht sei es zu früh, sich auf eine Position festzulegen, weil noch zu viele Informationen fehlten.

Pläne des Landes Das Land betreibt derzeit in Heidelberg auf dem Patrick-Henry-Village ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge. Dieses soll aufgelöst werden, weil die Stadt Heidelberg die Fläche anders nutzen möchte. Das Land sucht darum nach neuen Standorten, derzeit gibt es drei mögliche: eine Fläche in Schwetzingen und in Mannheim die beiden Kasernenflächen Spinelli und Coleman. Die meisten Politiker erwarten, dass sich das Land für Coleman entscheidet, falls die US-Streitkräfte die Fläche überhaupt räumen. Die Planungen betreffen die Jahre ab 2020. bro

Für die SPD lehnte Fraktionschef Ralf Eisenhauer den Vorschlag der CDU ab, er sprach von einer "einseitigen Resolution", die eher eine Kampagne darstelle und am Ende die Position Mannheims in der Verhandlung mit dem Land schwäche. Melis Sekmen (Grüne) sprach sich grundsätzlich gegen eine zentrale Erstaufnahmeeinrichtung aus, nicht nur in Mannheim. Zudem seien große Teile der Mannheimer Bevölkerung im Umgang mit Flüchtlingen viel weiter als die CDU. "Ich möchte auf keinen Fall, dass von diesem Tag die Botschaft ausgeht, dass Flüchtlinge in dieser Stadt nicht mehr willkommen sind", sagte FDP-Stadtrat Volker Beisel, darum halte er das Vorgehen der CDU für falsch. Unterstützung der Resolution signalisierte Achim Weizel für die Mannheimer Liste/Freie Wähler.

Das Land hatte angekündigt, eine neue Erstaufnahmeeinrichtung einrichten zu wollen und die jetzige Stelle in Heidelberg zu schließen. Ein möglicher Standort ist die Coleman-Kaserne, die aber noch von den US-Streitkräften genutzt wird. Einig sind sich die Parteien bei der Einschätzung, dass Mannheim dadurch keine Nachteile entstehen dürften.