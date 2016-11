Streit um Leitstelle spitzt sich zu

Fast fertig eingerichtet: In der neuen Hauptfeuerwache in Neckarau wäre Platz für eine große Leitstelle - oder nur eine kleine Einsatzzentrale.

Die Stadt Mannheim wehrt sich weiter vehement gegen Pläne des Landes, dass eine gemeinsame Feuerwehr- und Rettungsleitstelle für die gesamte Region in Heidelberg eingerichtet wird. Das machte Erster Bürgermeister Christian Specht - unter starkem Beifall der Zuhörer - bei der Verbandsversammlung des Stadtfeuerwehrverbandes im Stadthaus N 1 deutlich. Specht warf dem Land ein "unschönes und ungutes Spiel" vor und geriet daher auch gleich mit dem Vertreter des Landes, Bezirksbrandmeister Jürgen Link vom Regierungspräsidium, aneinander.

Link nannte die Mannheimer Kritik "unfair". Die gesetzliche Vorgabe des Landes, sogenannte bereichsübergreifende integrierte Leitstellen zu bilden, bestehe seit Jahren. Mannheim, Heidelberg und der Rhein-Neckar-Kreis hätten sich darauf geeinigt, per Gutachten den Standort festzulegen - und das Ergebnis sei nun einmal Heidelberg gewesen. Auch die Kriterien für das seit 2014 vorliegende Gutachten, das letztlich wegen des besseren Hochwasserschutzes dem Heidelberger Standort in der Rudolf-Diesel-Straße den Vorzug vor Mannheim gab, seien gemeinsam beschlossen. "Wenn Mannheim das nicht will, hätte man es nicht in Auftrag geben dürfen", meinte Link.

Elektronisch vernetzen

Zum Thema Der Minister muss es lösen

In der Leitstelle sollen Mitarbeiter von Mannheim, Heidelberg, vom Rhein-Neckar-Kreis und vom Roten Kreuz Mannheim sowie vom Roten Kreuz Heidelberg gemeinsam alle 112-Notrufe entgegennehmen und bearbeiten. "Letztlich ist egal, wo die sitzen, an der Zusammensetzung der Mitarbeiter ändert sich nichts", meinte Link. Das funktioniere auch in anderen Bundesländern.

Doch da erntete er massiven Widerspruch von Specht. "Wenn es gemeinsame Leitstellen gibt, dann nur dort, wo die meisten Personalressourcen zur Verfügung stehen - am Standort der jeweils größten Berufsfeuerwehr", so Specht, und das sei eben Mannheim. In anderen Ländern habe zudem "nur einer den Hut auf", sprich die Führung für das gesamte Personal. Die Feuerwehr liege in der kommunalen Verantwortung, dieser Verantwortung wolle er nachkommen, doch sei das in der geplanten Lösung nicht möglich, so Specht.

Lange hätten die Städte gemeinsam an einem Konzept gearbeitet, dass jeder seine Leitstelle behalte und diese elektronisch vernetzt würden, damit sie sich gegenseitig unterstützen. "Mit moderner Technik ist das heute kein Problem, nur das Land will das nicht", beklagte Specht: "Stattdessen versucht man, die Städte gegeneinander auszuspielen." Wenn sich Mannheim dagegen wehre, sei das "keine Kampfansage an die Kollegen", versicherte Specht ausdrücklich.

Rückhalt von Stadträten

"Wann gab es denn die letzte Gasexplosion in Heidelberg, ein großes Zugunglück oder eine Kurdendemonstration, die aus dem Ruder lief", fragte Specht provokant: Die Leiststelle müsse "dorthin, wo die Musik spielt, da muss auch das Hirn der Einsatzleitung sein", forderte er. Er erwarte vom Land "eine spezielle Lösung für Mannheim, die der besonderen Gefährdungslage hier Rechnung trägt", erklärte Specht unter kräftigem Beifall der Verbandsversammlung. Heidelbergs Feuerwehrchef Georg Belge war zwar Gast bei der Versammlung im Stadthaus, beteiligte sich aber nicht an der - eignetlich so gar nicht geplanten - Diskussion.

Im Dezember soll es ein klärendes Gespräch mit dem Innenministerium geben. Vorher wollten die Beteiligten den Streit eigentlich nicht mehr in der Öffentlichkeit austragen. Specht erhielt aber bei der Versammlung nun nicht nur starke Rückendeckung des Stadtfeuerwehrverbandes, sondern auch von den Stadträten Marianne Seitz (CDU), Claudia Schöning-Kalender (SPD), Thomas Trüper (Linke) sowie dem Bundestagsabgeordneten Stefan Rebmann (SPD). "Wir kämpfen weiter sehr deutlich mit allen Kräften", sagte Schöning-Kalender im Einklang mit ihren Kollegen.

Zuvor hatten Specht wie auch Karl F. Mayer, Vorsitzender des Stadtfeuerwehrverbandes, die gute Zusammenarbeit der Städte und der Feuerwehren von Ludwigshafen und Mannheim beim Explosionsunglück hervorgehoben. "Da hat sich auch mal wieder gezeigt, wie wichtig das Feuerlöschboot war", sah Mayer den Kampf des Verbandes für diese Anschaffung bestätigt.

So sehr Mayer auch die Investition der Stadt in die neue Hauptfeuerwache Neckarau und die Anschaffung der neuen Tagesdienstkleidung lobte, so sehr kritisierte er die Bauverzögerung bei der Sanierung der Wache Nord. Zudem beklagte er, dass noch keine Nachfolgeregelung für den Mannheimer Feuerwehrchef Thomas Schmitt, der Ende 2017 in Pension geht, eingeleitet sei - andere Städte würden das sehr viel früher angehen.