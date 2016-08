Streit unter Flüchtlingen

Ein Bewohner und zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes sind bei Streitigkeiten in der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge in der Industriestraße in der Nacht auf Mittwoch verletzt worden. Wie die Polizei erst gestern Abend mitteilte, ist es kurz nach Mitternacht aus bislang unbekannten Gründen zu anfangs verbalen Streitigkeiten zwischen Nigerianern und Gambiern gekommen, an denen bis zu 100 Personen beteiligt waren.

Im Verlauf der Auseinandersetzungen kam es den Angaben zufolge auch zu Handgreiflichkeiten, bei denen ein 21-jähriger Bewohner verletzt wurde. Zudem erlitten zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes Verletzungen, als sie versuchten die Kontrahenten zu beruhigen.

Rädelsführer festgenommen

Beim Eintreffen von mehr als 20 Beamten, so die Polizei, zogen sich die meisten der Männer in ihre Zimmer zurück, etwa 40 Personen mussten von den Polizisten beruhigt werden. Sie erhielten einen Platzverweis. Die Beamten nahmen zwei Rädelsführer wegen des Verdachts der Körperverletzung vorläufig fest. Zwei weitere Personen wurden in Gewahrsam genommen, da sie sich den Anweisungen widersetzten und die polizeilichen Maßnahmen störten. Alle vier Personen wurden wieder auf freien Fuß gesetzt.

Die drei Verletzten - der 21-jährige Bewohner und die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes - wurden zur ärztlichen Versorgung ins Krankenhaus gebracht. Das Polizeirevier-Neckarstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. pol/lang