Studenten packen an – Pavillon für Flüchtlinge eröffnet

Der neue Gemeinschaftsraum auf Spinelli ist von den Flüchtlingen am Samstag gleich in Beschlag genommen worden. Die Spinelli-Trommelgruppe von Ali Ungan mit Musikern aus Gambya und Somalia verbreitete musikalisch ausgelassenen Lebensfreude. Zwei Flüchtlingsklassen der Justus-von-Liebig-Schule kümmerten sich um die Bewirtung. "Ein bemerkenswertes Projekt, das hier entstanden ist", würdigte Bürgermeister Lothar Quast den in Holzbauweise errichteten Pavillon bei der Eröffnung.

Quast dankte den ehrenamtlichen Helfern vom Feudenheimer Flüchtlingsforum, die über ihre Sprachkurse für eine Einbindung der Flüchtlinge in das von 16 Architekturstudenten der TU Kaiserslautern geplante Projekt gesorgt hatten. "Wir hatten zwei Extra-Termine", berichtet Yvette Boedecker, "und haben die Flüchtlinge gefragt, was sie gerne hätten." Gewünscht wurde nicht nur eine Aufenthaltszone, sondern auch ein Rückzugsort, an dem man auch mal in Ruhe ein Buch lesen kann. Die Studenten überarbeiteten daraufhin ihren Entwurf und planten abgetrennte Nischen ein.

"Wir wollten eigentlich schon im September fertig sein", erzählen Sandra Gressung und Sascha Ritschel von der Studentengruppe. Aus ursprünglich 16 Entwürfen hatte sich letztendlich ein gemeinsamer Vorschlag herauskristallisiert. Am 15. August war Baubeginn. "Da hat sich jeder voll mit identifiziert - alle waren mit 150 Prozent dabei", so Ritschel. Die größte Herausforderung sei gewesen, dass alles in Handarbeit ohne Einsatz von Kränen und Baggern errichtet wurde. "Wir haben allein für das Fundament bei über 30 Grad mit vier Schubkarren über Wochen lang Erde geschippt."

Das Projekt Der Gemeinschaftspavillon für Flüchtlinge auf dem Spinelli-Gelände ist in Kooperation mit dem Land Baden-Württemberg, der Stadt Mannheim und der TU Kaiserslautern entstanden. 16 Architekturstudenten und 16 Flüchtlinge errichteten innerhalb von sechs Monaten gemeinsam einen Raum für die auf Spinelli untergebrachten Flüchtlinge. Ziel war es, einen Ort mit Aufenthaltsqualität zu schaffen und den Flüchtlingen bei der Entstehung die Möglichkeit zur Teilhabe und eine sinnvolle Beschäftigung zu ermöglichen. Die Anlage liegt direkt an der Kastanienallee auf Spinelli. Die Kosten betrugen 150 000 Euro, die Stadt zahlte einen Zuschuss in Höhe von 22 000 Euro. dir

Die Zusammenarbeit mit den Flüchtlingen habe hervorragend geklappt. Die Einhaltung deutscher Bauvorschriften stieß bei manchen Mitstreiter aus Afrika allerdings zunächst auf Unverständnis. "Einige sind barfuß in die Baugrube gesprungen, weil sie nicht eingesehen haben, warum sie sich die Schuhe dreckig machen sollen", erzählt Ritschel. Während der Bauzeit waren die Studenten aus Kaiserslautern in einem ehemaligen Kasernengebäude auf Spinelli untergebracht.

Stefan Krötsch betreute als Junior-Professor das Projekt. Er hat das Gefühl, dass es etwas mit den Studenten gemacht hat. "Die Haltung ist aufrechter geworden, der Händedruck fester." Manfred Beuchert, Referatsleiter für Flüchtlingsunterbringung des Regierungspräsidiums Karlsruhe am Standort Mannheim, äußerte sich stolz über das Gemeinschaftshaus für Flüchtlinge: "Mannem vorne - und das nun schon zum dritten Mal". Neben dem ersten interreligiösen Gebetsraum und der Columbus-Willkommensschule sei auch das Gemeinschaftshaus auf Spinelli bundesweit einmalig. "Ich hoffe, dass wir im Frühjahr einen Tag der offenen Tür machen können."

Viele Zusatzangebote

Wie Lothar Quast bestätigte, hat das Gemeinschaftshaus auf Spinelli bundesweit bereits für Aufmerksamkeit gesorgt. Er hob das bürgerschaftliche Engagement auf Spinelli hervor, wo immer wieder versucht werde, über das Nötigste hinaus Angebote zu schaffen und dankte auch den Studenten.

Das komplett in Holzbauweise erstellte Gebäude mit seiner verwinkelten Konstruktion, terrassenförmigen Podesterhöhungen, einem Innenhof und zahlreichen Nischen zum Sitzen bietet den Flüchtlingen einen Rückzugsraum. "Es ist sehr schön geworden", freute sich Yaser Demyati, "ein toller Aufenthaltsort". Leider werde er es nicht mehr nutzen können, bedauerte der 40-jährige Mediziner aus Aleppo in Syrien. Nächste Woche werde er nach Freiburg verlegt. "Ich hoffe, die Leute dort sind genauso herzlich wie hier."