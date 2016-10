Studenten sind da, aber das Geld fehlt

Rund 2400 Erstsemester haben in diesem Monat an der Dualen Hochschule in Mannheim ihr Studium aufgenommen. Damit ist die Einrichtung die zweitgrößte Hochschule in Mannheim © Junkov/DHBW

Die Duale Hochschule in Mannheim ist bei Studenten und Unternehmen beliebt - und hat dennoch mit starken Finanzproblemen zu kämpfen. Grund dafür ist also nicht fehlender Andrang, eher im Gegenteil. Die große Zahl an Studienanfängern der vergangenen Jahre hat die Einrichtung an den Rande ihrer Möglichkeiten gebracht. Pro Jahr fehlen in Mannheim rund zwei Millionen Euro, das sagte der Rektor des Standortes, Georg Nagler, gestern bei der Jahrespressekonferenz.

Gut 2400 junge Erstsemester haben an der Mannheimer Niederlassung der landesweiten Dualen Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) in diesem Monat ihr Studium begonnen. Insgesamt lernen dort nun 6349 Studenten, die DHBW Mannheim bleibt damit die zweitgrößte Hochschule der Stadt nach der Universität.

Rasantes Wachstum

Ausbildung und Studium Die Duale Hochschule Baden-Württemberg (DHBW) ist 2009 als Nachfolger der Berufsakademien entstanden.

Erst seitdem gilt die Einrichtung überhaupt als Hochschule.

Das Prinzip ist aber das gleiche geblieben: Studieren kann an der DHBW nur, wer vorher einen Ausbildungsvertrag bei einem Unternehmen unterschrieben hat, das Studienplätze bei der Dualen Hochschule anbietet.

Das Studium läuft dann zweigleisig - also dual: Praxisphasen im Ausbildungsunternehmen und Studienphasen an der Hochschule wechseln sich ab.

Die Studierenden werden während ihrer kompletten Ausbildungszeit von ihrem Unternehmen bezahlt.

. Die DHBW hat zwölf Standorte, an denen insgesamt rund 34 000 Studenten eingeschrieben sind. bro

Gleichzeitig ist sie die Hochschule, die in den vergangenen Jahren die rasanteste Entwicklung hingelegt hat. Als Nachfolgerin der Berufsakademie entstand die Konstruktion DHBW erst 2009, damals hatte sie noch weniger als 5000 Studenten. Nach jahrelangem Wachstum war dann Ende des vergangenen Jahres ein großes Finanzloch aufgetreten. Ernüchterndes Fazit fast ein Jahr später: Das Loch gibt es weiterhin.

"Es gibt kein Defizit, die zentrale DHBW übernimmt die Kosten", beruhigte Rektor Georg Nagler gestern. Das Studium laufe also für alle Beteiligten in gewohnter Art und Weise ab. Allerdings gibt es durchaus Einschnitte, denn die DHBW allgemein und der Standort Mannheim im besonderen müssen sparen: In Mannheim werden weiterhin Stellen von akademischen Mitarbeitern abgebaut, auch das noch recht neue Sprachenzentrum, an dem die Studenten Fremdsprachen lernen konnten, wird im kommenden Jahr aufgelöst. Sprachkurse sollen dann wieder angekauft und für die Teilnehmer kostenpflichtig werden.

Rektor Nagler lässt keinen Zweifel daran: Die Mannheimer DHBW brauche mehr Geld - kurzfristig von der Zentrale, auf Dauer vom Land. Denn die Duale Hochschule sei als Ganzes unterfinanziert. "Dabei ist die DHBW weiterhin die preiswerteste Hochschulart für das Land, die zudem noch herausragende Ergebnisse bringt", so Nagler. Und die steigende Nachfrage von Firmenseite beweise die Bedeutung der dualen Studienform.

Sonderprogramm für Flüchtlinge

Der Abschlussjahrgang in diesem Jahr liegt mit 1933 Absolventen nur knapp unter dem Rekord des Vorjahres. Weiterhin hätten diese Absolventen kaum Probleme, eine Anstellung zu finden. Eine Befragung durch das Statistische Landesamt habe ergeben, dass sich 71 Prozent gar nicht erst auf Stellensuche begeben mussten, weil sie gleich in ihrem Ausbildungsbetrieb übernommen wurden.

Zusammen mit dem Softwareunternehmen SAP hat die Duale Hochschule Mannheim in diesem Semester 14 Flüchtlinge zum Studium gebracht. Dazu sei ein umfangreiches Programm aufgelegt worden, in dem die jungen Menschen nicht nur die deutsche Sprache, sondern auch Kultur und inhaltliche Voraussetzungen lernen sollen. Finanziert wird das Ganze komplett von der SAP und dem Deutschen Akademischen Austausch Dienst.

Schwierigkeiten bereiten dabei zunehmend fehlende Qualifikationen der Bewerber, vor allen Dingen im Bereich Mathematik, sagte Nagler. Dadurch seien erneut Studienplätze unbesetzt geblieben. Die Duale Hochschule versuche, mit Kursen vor dem Studienbeginn, einem "nullten Semester", angehende Studenten vorzubereiten.