Suche nach Entspannung bei tropischen Temperaturen

Das Thermometer zeigt erbarmungslose 34 Grad. Schwitzen ist den ganzen Tag über angesagt. Das ist kein Rekord für dieses Jahr. Der wurde mit 35,8 Grad am gemessen.

Aber die Menschen suchen schon eher die kühleren Plätze auf oder suchen nach Möglichkeiten, sich abzukühlen. Aber es gibt auch Flecken in der Quadratestadt, an denen es sich aushalten lässt. Florian Radtke, Sebastian Bach und Alexandra Hesse haben so einen Ort gefunden. Sie haben es sich am Stollenwörthweiher gemütlich eingerichtet. "Ich bin zum ersten Mal hier. Das ist ein toller Platz, so schön ruhig. Und wenn es zu heiß ist, kann man ins Wasser springen. Das kühlt gleich ein wenig ab", erzählt Florian.

Liegestühle auf der Sackkarre

Die beiden anderen kommen öfter nach der Arbeit zum Schwimmen hierher. "Das ist einfach entspannend hier. Ich wohne in einer Dachgeschosswohnung. Da reizt es nicht unbedingt, bei 34 Grad nach Hause zu gehen", lacht Sebastian. Inzwischen strömen immer mehr Menschen in das Bad. So mancher transportiert seine Liegestühle auf einem Sackkarren oder hat einen riesigen Rucksack, aus dem die Luftmatratze herausschaut. "Wenn das Wetter so ist wie heute, bin ich jeden Tag hier am Weiher, und das schon seit über 30 Jahren", berichtet Ruth Wieczoreck. "Das ist der schönste Platz weit und breit. Hier kann ich mich erholen", ergänzt sie. Heute Morgen sei sie schon eine Stunde quer durch den Weiher geschwommen. "Das war richtig erholsam", sagt Wieczoreck.

Nur wenig entfernt, am Strandbad, hat es sich Hans-Otto Varady mit seiner Familie ebenfalls gemütlich gemacht. "Wir haben alles dabei für ein schönes Picknick", sagt er. Sogar das Salatdressing darf nicht fehlen. Sie haben ihre Decken unter den schattigen Bäumen ausgebreitet. Gleich gibt es eine Vorspeise aus Äpfeln und Pfirsichen. "Ich bin Bauleiter. Da sucht man doch eher den Schatten. Wenn ich heute arbeiten müsste, dann würden im Baucontainer sicher 40 bis 50 Grad herrschen. Da ist man um jeden Schatten froh."

"Mir macht das Wetter überhaupt nichts aus", lacht ein Verkäufer in einem Innenstadt-Geschäft und fügt ironisch an: "Ich arbeite überhaupt nicht gerne. Da macht auch die Hitze nichts aus." Dem Neckarauer Matthias Böckel läuft schon beim Sitzen der Schweiß herunter: "Bei so einem Wetter schickt man keine Katze vor die Haustür. Da hilft nur ein Bier". Gesagt, getan. Das Radler ist schneller getrunken, als es eingeschenkt wurde.

Viele isotonische Getränke

"Wenn man seinen Sport liebt, dann macht man das doch bei jedem Wetter gerne," sagt indes Holger Kumpf. Er sitzt freiwillig an der Kasse beim Spiel der Rhein-Neckar-Bandits gegen die Stuttgart Scorpions im American Football. Den Spielern mit ihren gepolsterten Trikots und Helmen sieht man an, dass sie die Hitze deutlich spüren. Alle schwitzen und suchen nach Wasser.

Am Spielfeldrand steht Valentino Stevens. Er hält sich einen Schwamm mit kaltem Wasser über den Kopf. "Wer seinen Sport liebt, dem macht das Wetter gar nichts aus. Ein guter Bauer geht doch auch bei jedem Wetter aufs Feld," ist der 28-Jährige überzeugt und macht sich für den nächsten Spielzug bereit. Zuschauerin Stefanie G. dagegen hat einen der schattigen Plätze auf der Tribüne gefunden. "Bei dem Wetter muss man viel trinken, besonders isotonische Getränke", rät sie. Aber selbst spielen - das wollte sie bei der Hitze lieber nicht.