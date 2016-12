Süßmuth spricht über Zukunft der VHS

Das älteste Bild, das der Abendakademie vorliegt, stammt nicht aus der Zeit der Wiedereröffnung nach dem Zweiten Weltkrieg, sondern zeigt das Gebäude in R 3, das die Einrichtung in den 1970er Jahren bezog. Seit 2009 ist sie in U 1.

Die Abendakademie hat im April 2017 etwas zu feiern: "Als wir in unseren Akten gestöbert haben, ist uns ein besonderes Datum aufgefallen: Im April 1947 gab es einen Festakt zur Wiedereröffnung der Volkshochschule (VHS) nach dem Zweiten Weltkrieg - im Rosengarten. Das ist nun bald 70 Jahre her", erklärt Sabine Gromball vom Marketing-Team. Das nimmt die Bildungseinrichtung zum Anlass, nicht nur auf die Vergangenheit zu blicken, sondern die Zukunft näher zu beleuchten. Dafür kommt ein besonderer Gast: Rita Süßmuth, Bundestagspräsidenten a. D. und langjährige Präsidentin des Deutschen Volkshochschulverbandes. In ihrem Vortrag am 5. April im Saal der VHS wird die CDU-Politikerin über die gegenwärtige Situation und auch die Perspektiven der Volkshochschulen referieren. Im Fokus steht dabei die Abendakademie.

Arabisch beliebt

Aber trotz des Festakts vergessen die Verantwortlichen nicht eine ihrer Kernkompetenzen: die Sprachen. 530 Sprachkurse bietet die VHS im neuen Semester 2017 an. Und wie bei allem lassen sich auch hier Trends erkennen. "Eine Zeit lang war Schwedisch beliebt, gefolgt von Japanisch. Nun ist vor allem Arabisch stark nachgefragt", erklärt Interimsgeschäftsführer Wolfgang Börlin. Er leitet die Bildungseinrichtung, bis ein Nachfolger gefunden ist. Er rechnet in etwa einem halben Jahr mit einer neuen Führung. Der Interimschef freut sich aber, dass ein besonderes Sprachangebot der VHS stückweise ausgebaut wird. "Im vergangenen Semester haben wir mit dem sogenannten Vhespresso angefangen", führt Sabine Gromball vom Marketing-Team aus. "Dahinter verbergen sich Sprachkurse, die bereits ab einem Teilnehmer garantiert stattfinden." Diese Kurse geben ein Gefühl von Exklusivität, denn die Zahl der Lernenden ist auf drei begrenzt. Aktuell werden ausgewählte Sprachen angeboten wie Englisch, Französisch, Chinesisch und Japanisch. Nachgefragt seien auch die Integrationskurse. 50 bis 60 laufen parallel - vormittags, nachmittags und abends. "Wir würden noch mehr anbieten, wenn wir mehr Räume hätten", sagt Börlin. In den Deutschkursen geht es nicht nur um die Sprache, sondern auch um das rechtliche und politische System in Deutschland.

Semesterprogramm Das neue Programm der Mannheimer Abendakademie hält genau 2468 Kurse und Seminare bereit. Die Volkshochschule möchte allen Interessierten eine persönliche und berufliche Weiterbildung ermöglichen.

bereit. Die Volkshochschule möchte allen Interessierten eine persönliche und berufliche Weiterbildung ermöglichen. Im Internet sind die Veranstaltungen bereits ab Dienstag, 20. Dezember , abrufbar. Dann sind auch die Anmeldungen freigeschaltet.

sind die Veranstaltungen bereits , abrufbar. Dann sind auch die Anmeldungen freigeschaltet. Das gedruckte Programmheft ist ab dem 8. Januar in U 1 bei der Abendakademie erhältlich. Es liegt auch bereits beim Neujahrsempfang der Stadt am 6. Januar am Stand der Volkshochschule aus.

ist ab dem in U 1 bei der Abendakademie erhältlich. Es liegt auch bereits beim Neujahrsempfang der Stadt am 6. Januar am Stand der Volkshochschule aus. Das Motto des kommenden Semesters lautet: "Wir stehen beratend zur Seite". Es soll den Anspruch der 80 Mitarbeiter widerspiegeln.

lautet: "Wir stehen beratend zur Seite". Es soll den Anspruch der 80 Mitarbeiter widerspiegeln. Anmeldung für Kurse entweder online unter http://www.abendakademie-mannheim.de, telefonisch unter 0621/1076-150 oder persönlich in U1, 16-19 zu den Öffnungszeiten: Montag bis Donnerstag, 8.30 bis 18 Uhr, Freitag, 8.30 bis 13 Uhr. (ena)

Die Abendakademie stellt sich aber auch 2017 breit auf. Getreu dem Semestermotto "Wir stehen beratend zur Seite" gibt es nicht nur ein offenes Lerncafé für Erwachsene, die an einer Schreib-, Lese- oder Rechenschwäche leiden, sondern Vorträge über die Industrie 4.0 und wie radikal sich die Arbeitswelt verändert. Ein ganz anderes Thema, das ein Tabu brechen möchte, ist die "Letzte Hilfe" - Kurse, die sich mit dem Sterben befassen. An einem Tag lernen Teilnehmer, was sie bei sterbenden Angehörigen beachten müssen. Aber auch die fast schon traditionellen Wandertouren, Backkurse und politischen Vorträge sind über das gesamte Semester verteilt.