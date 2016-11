„Tag der offenen Tür“ am 1. April

Blick in die neue Leitstelle (v. l.): Projektleiter Bernhard Kunkel, Bürgermeister Quast, Feuerwehrchef Thomas Schmitt, Erster Bürgermeister Specht.

Es soll kein Aprilscherz sein: Am 1. April nächsten Jahres dürfen die Mannheimer bei einem "Tag der offenen Tür" die neue Hauptfeuerwache in Neckarau kennenlernen. Am Tag zuvor wird sie offiziell eingeweiht. Damit liegt das 50-Millionen-Euro-Projekt im Kosten- und Zeitplan, wie die Bürgermeister Christian Specht (CDU, Sicherheitsdezernent) und sein Baukollege Lothar Quast (SPD) gestern mitteilten.

Das Gebäude sei "kurz vor der Fertigstellung", sagte Quast. Specht sprach von einem "baulichen Meilenstein für die Sicherheit der Mannheimer Bürger". Im März 2015 war auf dem Teil des früheren Vögelegeländes der symbolische Spatenstich, bereits im Dezember 2015 stand der Rohbau - damit kamen die Bauleute schnell wie die Feuerwehr voran.

Hohe Sicherheitsstandards

Nun soll es ebenso schnell weitergehen. Derzeit läuft der Innenausbau. Im Januar soll die Gesamtfertigstellung des Gebäudes sein, im Februar dann der Schulungs- und Probebetrieb der neuen Leitstelle beginnen. Die erfüllt höchste Sicherheitsstandards - mit eigener Zugangsschleuse mit schusshemmender Tür. Nur wer einen speziellen Chip hat, darf sie betreten, nicht einmal jeder Feuerwehrmitarbeiter. Sie ist zunächst einmal reine Einsatzzentrale, kann aber jederzeit - auch im laufenden Betrieb - zu einer bereichsübergreifenden Integrierten Leitstelle oder zu einer Leitstelle für Feuerwehr und Rettungsdienst Mannheim ausgebaut werden - der Standortstreit ist ja noch nicht entschieden.

Im März 2017 setzen sich mehrere Kolonnen roter Fahrzeuge in Bewegung, nach dem "Tag der offenen Tür" ist die Umschaltung des Notrufs. Die alte Feuerwache Mitte in der Meerfeldstraße bleibt noch einige Wochen betriebsbereit. Dann baut dort die Gerchgroup ein Büro- und Hotelgebäude, das Holiday Inn sowie Ernst & Young nutzen wollen.