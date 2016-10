Tanzende Roboter, Süßes vom Drucker

Spannend und faszinierend, was diese Technik-Wunderwerke alles können: Ute Ihme (rechts) führt den Besuchern im Technoseum aus Lego gebaute Roboter vor. © Rittelmann

Lautes Lachen und fröhliches Plappern ertönten auf Ebene A im Technoseum. Die intelligenten Roboter der Universität Mannheim, die sich wie Menschen bewegen und auch schon mal übereinander stolpern und hinfallen, gefielen der vierjährige Eowyn und ihrem siebenjährigen Bruder Fabian am besten. "Das ist schon faszinierend, was heute alles möglich ist", staunte ihr Vater Michael Mayer aus Weinheim. Auch Ralf Markus aus Heidelberg und seine Kinder Maya (11), Mattis (7) und Rasmus (3) waren begeistert von dem, was im Technoseum bei freiem Eintritt alles geboten wurde.

Der Aktionstag zum Auftakt der ersten Rhein-Neckar-Code-Week zum Thema Informatik und Programmieren, die das Walldorfer Software-Unternehmen SAP zusammen mit dem Technoseum als Teil der europaweit stattfindenden EU- Code-Week ausrichtet, ist gestern mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen: Knapp 1300 Menschen strömten von 9 bis 17 Uhr ins Museum zum bunten Kreativ- und Programmierfestival und bestaunten die spannenden Ideen der ausstellenden Experten vom Walldorfer Unternehmen, vom Technoseum sowie von den Kooperationspartnern wie der Dualen Hochschule Baden-Württemberg, der Hochschule und der Universität Mannheim und des Fraunhofer-Instituts für Produktionstechnik und Automatisierung.

Spielerischer Umgang

Informatik-Woche Die EU-Code-Week vom 15. bis 23. Oktober ist ein Programmier- und Kreativfestival für die ganze Familie. Europaweit gibt es während dieser Zeit zahlreiche Veranstaltungen. Ihr Ziel: Kinder, Jugendliche und Erwachsene für die Welt der Informatik zu interessieren.

Bei der Rhein-Neckar-Code-Week unter dem Motto "Ich glaub's hackt!" gibt es von 17. bis 20. Oktober mehrere kostenlose Workshops rund ums Programmieren. Infos unter www.technoseum.de

Die Code-Week im Technoseum wird durch Unterstützung von SAP ermöglicht. Die Veranstalter sind überzeugt, dass Programmcodes unsere digitale Welt steuern. Informatikförderung sei also wichtig, damit die Mädchen und Jungen von heute unsere Welt von morgen aktiv mitgestalten könnten. ost

"Schon eine halbe Stunde vor Eröffnung standen die ersten Besucher vor der Tür", berichtete Cornelia Borger von der Museumspädagogik im Technoseum. Speziell die vielen Kinder und Jugendlichen freuten sich darüber, dass sie zahlreiche Exponate anfassen und etliche Projekte selbst ausprobieren konnten. Auch die Mitmach-Aktionen waren beliebt - beispielsweise die Workshops von SAP, bei denen Marc Bormeth, Jagda Hügle und Claire Zschieche den interessierten Besuchern anhand von "Snap!" - eine Weiterentwicklung der bekannten Programmiersprache "Scratch" - zeigten, dass Programmieren zu lernen gar nicht so schwer ist.

Der Aktionstag im Technoseum inspirierte zum kreativen und spielerischen Umgang mit Computer und Technik und lud zum Gespräch mit Gleichgesinnten ein. Vor allem die fußballspielenden Roboter und der 3D-Drucker standen im Mittelpunkt bei den vielen kleinen und großen Besuchern. Der elfjährige Florian aus Wiesenthal und der zehnjährige Daniel aus Hockenheim lieferten sich ein spannendes Spiel mit den zylinderförmigen Robotern auf Rollen der Tigers Mannheim. "Das ist ein Projekt der Dualen Hochschule Mannheim, wir Studenten nehmen sogar an Weltmeisterschaften teil", berichtete Mark Geiger. "Es macht Spaß herumzufahren", sagte Daniel. "Hauptsächlich wegen ihm sind wir hergekommen, doch auch mir gefällt der Aktionstag sehr gut, das ist eine tolle Idee, sehr interessant, vor allem für die Kinder," sagte sein Vater Rüdiger Köhnlein.

Der neunjährigen Juliane und ihren Eltern, Maria und Knut Wolf aus Mühlheim an der Ruhr, gefielen vor allem die Kreationen aus Schokolade, die Konstantinos Athanasiou vom Technoseum vor den Augen der staunenden Besucher mit seinem 3D-Drucker zauberte. "Ich finde die neue Technik toll", sagte Maria Wolf. Die Naturwissenschaftlerin und ihr Ehemann, ein Mathematiker, waren ebenso fasziniert von den Robotern, "aber vor allem, dass man alles anfassen und selbst ausprobieren kann".

Viele Stände boten faszinierende Anregungen zum Selbermachen und Ausprobieren: Ob Computer selber bauen mit Baukastensystemen von Tinkerforge oder MakerBeam zusammen mit Sebastian Schöning vom Fraunhofer-Institut oder kreatives Lernspiel zu viert am Computer, das Philip Mildner, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Universität Mannheim, als Kombination aus Spiel und Quiz entwickelt hat - es gab überall etwas zum Staunen und Mitmachen. Für 2017 steht eine Wiederholung der Rhein-Neckar-Code-Week bereits fest.