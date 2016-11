Tanzzentrum in Trinitatiskirche kann kommen

Die Sanierung des Gebäudes übernimmt die Evangelische Kirche. © Tröster

Mehr als dreieinhalb Stunden haben Daria Holme und Eric Trottier gestern im Hauptausschuss ausharren müssen, bis der Tagesordnungspunkt 3 aufgerufen wurde. Doch das Warten hat sich gelohnt. Nach kontroverser, aber kurzer Debatte beschließen die Stadträte, das in der Trinitatiskirche geplante Tanzzentrum zu fördern. Für ihre Investitionen erhalten Holme und Trottier einmalig 150 000 Euro. Zudem wird der Betrieb jährlich mit 100 000 Euro bezuschusst. Dies ist zunächst auf fünf Jahre befristet.

Die Trinitatiskirche in G 4 steht seit mehr als einem Jahrzehnt leer. Für eine neue Nutzung lud die Evangelische Kirche im vergangenen Jahr zum Ideenwettbewerb ein, den Holme und Trottier gewannen. Ihr geplantes "EinTanzHaus" soll Profis wie Amateuren offen stehen. Auch Angebote für Jugendliche aus der Nachbarschaft sind geplant. Die Kirche übernimmt die Sanierung des Gebäudes. Dafür werden mehr als 800 000 Euro veranschlagt.

Die städtischen Zuschüsse für den Betrieb bezeichnet Kulturdezernent Michael Grötsch als "sinnvolle Möglichkeit", einerseits die Tanzszene zu fördern und andererseits die Stadtentwicklung zu unterstützen. Auch Oberbürgermeister Peter Kurz verweist auf das schwierige Umfeld, das die Stadt mit dieser Fördermaßnahme "in Richtung Breite Straße stabilisiert". Überdies erhalte man mit der denkmalgeschützten Kirche einen "herausragenden Ort".

Diesen Punkt erkennen auch die Vertreter der CDU und der Mannheimer Liste an. Dennoch stimmen sie gegen die Förderung des Tanzzentrums, weil ihnen die städtische Unterstützung zu hoch ist und sie Zweifel an der Rentabilität des Betriebskonzepts haben. "Wir machen hier einen neuen Topf auf für einen Zuschussempfänger, den wir bisher nicht hatten", gibt CDU-Fraktionschef Carsten Südmersen zu bedenken. Das Geld werde der Freien Kulturszene an anderer Stelle fehlen.

Trotz der Bedenken wird der Tagesordnungspunkt in 20 Minuten abgehandelt - womöglich fehlt den Hauptausschuss-Mitgliedern nach der zweieinhalbstündigen Diskussion über die strategische Finanzplanung etwas Energie. Daria Holme und Eric Trottier sind jedenfalls überglücklich und umarmen vor dem Sitzungssaal einige Mitstreiter. "Wir sind einfach nur froh", sagt Holme. Und Trottier bekräftigt, im September 2017 solle das Tanzzentrum öffnen. Dann gehen sie feiern.