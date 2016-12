„Täter haben es oft zu leicht“

Das Plakat zeigt eine aufgebrochene Terrassentür, daneben ein umgekippter Weihnachtsbaum und aufgerissene Geschenke. "Schöne Bescherung . . . Für Einbrecher" ist darauf zu lesen. Das Poster ist Teil einer Kampagne, mit der die Mannheimer Polizei dafür sorgen will, dass die kommende Weihnachtszeit nicht so wird wie die vergangene. Denn damals, zwischen 24. Dezember 2015 und 10. Januar 2016, wurden in Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis 152 Einbrüche und Versuche angezeigt. Das ist ein Zehntel der Fälle des gesamten Jahres 2015. Der Schaden betrug mehrere zehntausend Euro.

Ein Rat: Haustüren abschließen

In den Weihnachtsferien besuchen viele Menschen Freunde und Verwandte, manche für mehrere Tage, manche nur für einen Abend. Häuser und Wohnungen sind leer, und genau das nutzten Einbrecher vor einem Jahr häufig aus. Die Polizei hat deshalb auf ihr Plakat stichpunktartig ein paar einfache Tipps geschrieben, die sich schnell umsetzen lassen. Kripochef Siegfried Kollmar und der zuständige Inspektionsleiter Marcus Winter erläuterten sie bei der Vorstellung der Kampagne: Fenster nicht gestellt lassen und Haustüren abschließen. Die Nachbarn informieren, wenn man länger weg ist, und sie bitten, den Briefkasten zu leeren sowie abends die Rollläden runterzulassen und morgens wieder hochzuziehen. Im Haus auch in den Abendstunden für Beleuchtung sorgen, etwa durch Lampen an Zeitschaltuhren. Und schließlich, als Hinweis für die Daheimgebliebenen: Verdächtige Beobachtungen sofort an die 110 melden. Ein spektakulärer Ermittlungserfolg, den die Polizei gestern verkündete, war vor allem aufmerksamen Zeugen zu verdanken, denen das Auto der mutmaßlichen Täter aufgefallen war (siehe Artikel unten).

Das Plakat wird auf Revieren und in Läden aufgehängt, ein kurzes Video mit der gleichen Botschaft stellt die Polizei auf ihre Facebook-Seite (facebook.com/PolizeiMannheim). "Nach wie vor wird es vielen Einbrechern viel zu leicht gemacht", sagte Kripochef Kollmar. Häufig blieben Fenster gekippt, und Haustüren würden nur zugezogen, nicht abgeschlossen. Dabei ließen sich solche Türen mit einem gebogenen Plastikteil ganz leicht öffnen.

Zusätzliche Beamte im Einsatz

Schon seit Herbst hat das Mannheimer Präsidium, das auch für Heidelberg und den Rhein-Neckar-Kreis zuständig ist, den Kampf gegen Einbrecher intensiviert, wie Kollmar erklärte. So seien täglich zwischen zehn und 40 Beamte zusätzlich im Einsatz, in Zivil und in Uniform. Die Uniformierten sollen Einbrecher abschrecken. Zu den Aufgaben der Zivilbeamten gehört es unter anderem, Hausbesitzern Hinweiszettel in den Briefkasten zu werfen, wenn zum Beispiel Fenster gekippt sind. Darüber hinaus wurde die für die Aufklärung von Einbrüchen zuständige Ermittlungsgruppe von 14 auf 18 Personen aufgestockt. Die dritte Säule bildet laut Kollmar die Beratung: Bis Ende November hatten sich rund 1600 Personen von der Polizei erklären lassen, wie sie ihr Haus technisch besser schützen können, darüber hinaus gab es 45 Info-Veranstaltungen für Gruppen.

"Wir schaffen es im Schnitt, pro Woche einen Einbrecher hinter Gitter zu bringen", sagte der Kripochef zur aktuellen Ermittlungsbilanz. Er geht davon aus, die vergleichsweise hohe 2015er Aufklärungsquote von knapp 22 Prozent in diesem Jahr überbieten zu können. Zur Entwicklung bei den Fallzahlen in 2016 wollte Kollmar gestern nichts sagen. Die Kriminalstatistik wird immer im Frühjahr des Folgejahres vorgestellt. Der Kripochef hofft, dass die Zahlen auf dem Level von 2015 bleiben - da waren es 1492 Einbrüche und Versuche im gesamten Präsidialbereich.

Speziell in Mannheim sei die Lage derzeit vergleichsweise ruhig, sagte Inspektionsleiter Marcus Winter. Stärker betroffen seien Gemeinden entlang der Autobahnen A 6 und A 5, aktuell gibt es Häufungen in den Bereichen Wiesloch und Sinsheim.

Hinter den meisten aufgeklärten Einbrüchen steckten Banden aus Osteuropa, sagte Kollmar. Erst mit deutlichem Abstand kämen Drogenabhängige, die sich ihre Sucht finanzieren, oder junge Flüchtlinge.