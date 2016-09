Tätowierung führt nach Mannheim

Polizeitaucher suchen am 31. Dezember im Neckar an der Inselstraße nach Hinweisen auf ein Verbrechen. In drei Metern Tiefe finden sie ein Messer.

Im Prozess gegen den 26-jährigen Studenten, der im Dezember eine Frau mit einem Messer angegriffen, sie mit einem Stein niedergeschlagen und dann im Neckar versenkt haben soll, kommen gestern, am zweiten Prozesstag, weitere Details ans Licht. Dabei stellt sich heraus: Der Aussage eines einzigen Mannes hat es die Polizei zu verdanken, dass sie von der Bluttat wusste, obwohl zu diesem Zeitpunkt das Opfer noch nicht gefunden und noch niemand als vermisst gemeldet war.

Verfärbungen im Ufergeröll

Am Landgericht schildert der Zeuge, wie ihm am 30. Dezember 2015 beim Spaziergang mit seinem Hund am Neckar die dunklen Verfärbungen am Ufergeröll auffielen. Er habe sofort die Polizei informiert, denn dass es sich um Blut handeln könnte, ahnte er bereits. Und tatsächlich: Mit seiner Entdeckung führte der Mannheimer die Polizei auf die Spur eines Verbrechens. Noch am selben Tag nahm die Spurensichersicherung den Fundort unter die Lupe, und ein Schnelltest brachte Gewissheit: Es handelte sich um menschliches Blut. Aus dem Fundort wurde ein möglicher Tatort. Bevor in der Nacht der Regen alle Hinweise davon spülte, hatten die Ermittler sämtliche Spuren dokumentiert. Doch was dort am Neckar genau geschehen war, wer angegriffen wurde und warum? - Das blieb zunächst ein Rätsel.

Im Gericht berichtet auch ein Polizeitaucher von dem Einsatz mit seinen fünf Kollegen einen Tag später. Im Neckar setzten sie die Suche nach Beweismitteln fort - und sie wurden fündig. Sieben Meter vom Ufer entfernt in drei Metern Tiefe fischten sie ein Messer aus dem Fluss, eines ohne Abtragungen, das dort noch nicht lange gelegen haben konnte.

Wie sich weitere Puzzleteile der Ermittlungsarbeit zusammenfügten, beschreibt schließlich eine Polizistin, die im Einsatz war, als Ende Januar in Hessen eine Leiche aus dem Rhein geborgen wurde. Durch nichts sei die Tote, die am Kopf schwere Verletzungen aufwies, zu identifizieren gewesen, außer durch ihre Tätowierungen.

"Monnem" stand da - auf der Handoberfläche und an der Halspartie. "Daraufhin rief ein Kollege von mir in Mannheim an und fragte, ob es möglicherweise einen Vermisstenfall gebe", sagt die Beamtin. So hätten sie von dem ominösen Blutfund am Neckar wenige Wochen vorher erfahren . . .

Plötzlich passte alles zusammen. Der DNA-Abgleich - für die Kripo fast nur noch eine Formsache. Zweifelsfrei ergaben Tatort und Opfer ein Bild, fehlte nur noch der Täter. Den ersten Hinweis lieferte eine Blutspur, die ebenfalls am Neckar gesichert worden, aber nicht dem Opfer zuzuordnen war. Sie führte zu dem ehemaligen Nachbarn der Getöteten, dem nun wegen Totschlags angeklagten 26-Jährigen. Eine Rechtsmedizinerin, die ebenfalls gestern eine Aussage macht, untersuchte den Mann vier Tage nachdem die Tote gefunden worden war. Ihr Auftrag sei es gewesen, den 26-Jährigen auf mögliche Hinweise für eine Tatbeteiligung zu untersuchen, erklärt sie. Viel habe sie allerdings nicht gefunden, nur die Verletzungen an den Schienbeinen, die zeitlich dem Tatdatum zuzuschreiben sein könnten, aber eben auch einem Sturz beim Joggen. So wie es der Angeklagte angegeben hatte.

Der 26-Jährige streitet weiterhin strickt ab, etwas mit dem Tod seiner Ex-Nachbarin zu tun zu haben. Am ersten Prozesstag hatte er eine Erklärung verlesen, seinen Freispruch gefordert und den gemeinsamen Vermieter als Verdächtigen ins Spiel gebracht. Weitere zehn Verhandlungstage stehen noch an, am 7. Oktober geht es weiter. Dann wird es auch noch einmal um das Messer gehen, das die Polizeitaucher im Neckar entdeckt hatten.