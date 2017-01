Technisches Rathaus – Warten auf die ersten Bagger

Auch Rathäuser wachsen nicht in den Himmel - am künftigen Standort des Verwaltungssitzes wachsen bislang nur einige Sträucher.

Das Schild steht da schon eine ganze Weile im Glücksteinquartier: "Neues Technisches Rathaus". Ansonsten hat sich in der Sache noch nichts Sichtbares getan. Aus dem ursprünglich angekündigten Baubeginn Ende 2016 oder Anfang 2017 ist nichts geworden. Bis April, teilt die Stadt jetzt auf Nachfrage mit, soll erstmal der Bauantrag fertig sein, dann muss der noch bearbeitet und genehmigt werden. Zudem laufe derzeit die europaweite Suche nach einem Generalunternehmer. Bis zum Baubeginn wird also noch einige Zeit vergehen.

Was die Verzögerung für das Gesamtprojekt bedeutet, ist derzeit noch unklar. Bei der Vorstellung des Modells wurde im vergangenen Jahr eine Fertigstellung Ende 2019 angekündigt, so steht es auch auf dem großen Schild auf der Fläche. Einzug soll dann Anfang 2020 sein. Ob das noch zu halten ist, dazu wollten gestern Stadt und GBG keine Stellung beziehen. Waren die ersten Einschätzungen zu optimistisch?

Im Mai hatte der Oberbürgermeister Peter Kurz den Siegerentwurf für einen neuen, großen Sitz der Stadtverwaltung vorgestellt. Demnach soll auf einem stadteigenen Grundstück hinter dem Hauptbahnhof ein 13-stöckiger Glasbau entstehen. In dem Neubau soll es über 700 Arbeitsplätze für städtische Mitarbeiter geben, die heute noch im kleinen Turm des Collini Centers arbeiten. Auch ein Kindergarten für den Nachwuchs der Mitarbeiter und ein Bürgerservice soll mit einziehen.

Für den Neubau im Glücksteinquartier hatte der Gemeinderat eine Kostengrenze von 68 Millionen Euro gezogen. Bislang sind nur Schätzungen öffentlich, wie teuer die Umsetzung der Pläne wird. Im vergangenen Jahr hieß es, dass fast alle Entwürfe rund zehn Prozent über diesem Wert lägen, auch der ausgesuchte, das sagte der GBG-Geschäftsführer Karl-Heinz Frings. Es geht also offenbar um rund 75 Millionen Euro. Ob der Betrag nach der mittlerweile ausgearbeiteten Planung noch steht, ist offen. Die GBG baut das Technische Rathaus, die Stadt will es dann zurückmieten - auf diese Weise muss die Kommune die gesamten Baukosten nicht im Haushaltsplan einstellen.

Das alte Gebäude bröckelt

Entworfen hat den Neubau das Frankfurter Büro schneider+schumacher. Es kam in dem Wettbewerb auf den ersten Platz, hat danach die Planungen weiter ausgearbeitet und erstellt nun die Genehmigungsplanungen. Zeitgleich wird europaweit nach einem "qualifizierten Generalunternehmer" gesucht.

Zeit lassen können sich Stadt und GBG dabei kaum: Der jetzige Sitz des Technischen Rathauses im kleineren Turm des Collini Centers ist bekanntlich marode, allein die Sicherung des Gebäudes mit einem Gerüst kostet die Stadt Monat für Monate Tausende Euro - seit 2012, als die ersten Sicherungen wegen der bröckelnden Fassade eingerichtet wurden, sind Millionenbeträge zusammengekommen. Das Gebäude soll so bald wie möglich verkauft und wahrscheinlich abgerissen werden.

Dabei geht es auch an anderer Stelle im Glücksteinquartier nicht so schnell voran wie ursprünglich erwartet: Das Parkhaus direkt nebenan sollte eigentlich Ende dieses Jahres fertig werden, daraus wird ebenfalls nichts. "Wir planen mit einer Fertigstellung Mitte 2018", sagt Markus Olschewski von den kommunalen Mannheimer Parkhausbetrieben. Im Boden wurde Asbest gefunden (wir berichteten), was die Arbeiten verzögerte. Bis Ende dieses Monats soll ein Bauunternehmen feststehen, sagt Olschewski. Auf jeden Fall wolle man mit dem "Mobilitätshaus" genannten Projekt möglichst fertig sein, bevor die anderen Großbaustellen starten. So wie es aussieht, könnte das wohl klappen.