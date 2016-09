Teig für Tagliatelle – die große Kunst

Da braucht es viele helfende Hände (vorne v. li.): Küchenchefin Yvonne Schneider weiht Herbert Knörzer und Christel Lutz-Ehrle in die Kunst der Pasta-Herstellung ein.

An die Töpfe, fertig, los: Meisterkoch Tino Siehr (2.v.re.) lässt sein wachsames Auge über die Arbeit seiner 26 "Kochlehrlinge" schweifen.

Ein laues Spätsommerlüftchen, der Duft von üppig blühenden Rosen und frisch gebackenem Flammkuchen weht den Gästen schon auf dem Weg zum Weingut Bonnet in Friedelsheim verführerisch entgegen. Im Hof des Anwesens heißen zwei Spitzenköche der 1. Mannheimer Kochschule aus C 1 die 26 Gäste aus Mannheim willkommen. Zusammen mit Hausherr Michael Enders, der die Kurpfälzer einstimmt zu einer kulinarischen Reise in die Welt mediterraner Genüsse.

Schließlich wollen die Besucher nicht nur vorzüglich speisen. Vielmehr lernen sie unter dem Workshop-Motto "Italienischer Menükochkurs" so manchen Profi-Trick rund um Pasta und Pizzabrot kennen.

Maximilian und die Pasta-Kunst

Doch von wegen lernen. Maximilian, der neunjährige Enkel von Herbert Knörzer, hegt da gewisse Zweifel. "Mensch Opa, Nudeln kochen? Das kann doch jeder", gibt er dem Schönauer mit auf den Weg in die Pfalz: "Tüte auf, rein ins Wasser. Wo ist denn da das Problem?" Von selbigem kann dann wenig später nicht nur sein Großvater ein Lied singen!

Aber zunächst mal heißt es Hände waschen, Schürze umbinden. Und Schild mit Vornamen anheften: "Denn in der Küche duzt man sich", verkünden die Meisterköche Yvonne Schneider und Tino Siehr.

Und los geht's. Pizzabrot und Focaccia gelingen in der nigelnagelneu bestückten High-Tech-Küche gleich auf Anhieb so gut, dass einige vorwitzige "Vorkoster" kaum etwas übrig lassen. "Finger weg, das gibt's doch zum Kräuter-Cappuccino", warnt Harald Maier seine Koch-Mitlehrlinge lachend, während der Heddesheimer die Fladen sorgfältig in kleine Rechtecke schnippelt.

Schnell klaut sich auch seine Frau Marianne ein Stückchen: "Super, man kriegt hier etliche Kniffe mit, die einem dann Zuhause die Arbeit erleichtern." Und damit meint sie natürlich keineswegs nur das Brotstibitzen.

Wenn Maria verliebt ist

Der wahre Ernst des Koch-Lebens beginnt gleich nebenan bei Yvonne. Handgekneteter Nudelteig zählt sicher eher zur höheren Schule. "Seht ihr", sagt sie und hebt die Masse leicht an: "Glatt und elastisch soll sie sein, sie muss sich anfühlen wie eure Handballen." Herbert Knörzer drückt und schiebt die mit Spinat appetitlich grün eingefärbte Mehl- und Ei-Mischung. Anstrengend? "Nö, entspannend", findet er. Yvonne nickt. Und verrät, dass es genau zwei Gemütsverfassungen im Leben ihrer italienische Freundin Maria gibt, die sie nur mit kräftigem Pastateig-Kneten bewältigen kann: "Wenn sie verliebt - und wenn sie stinksauer ist."

Inzwischen schnippeln Helmut Leonhard und Helga Egner unter den Augen von Profikoch Tino Siehr wie die Weltmeister: "Wir sind halt ein super Team." Schließlich müssen Zucchini und Auberginen in die Frittata.

Doch so viel Einsatz muss auch belohnt werden. Im edel und stilvoll, aber absolut gemütlich neu gestalteten Speisesaal dürfen die fleißigen Rührer und Kneter die ersten Früchte ihrer Mühe probieren. "Einfach köstlich": Martin und Susanne Will gefällt die lockere Atmosphäre in der Küche und das genussvolle Dinieren in angenehmer Gesellschaft: "Absolut entspannend und dazu noch richtig lecker."

Das Süppchen ist würzig, die Tagliatelle harmonieren wunderbar mit den Gemüsestreifen und dem rosa Pfeffer. Es folgen Saltimbocca mit Ofenkartoffeln. Tiramisu mit selbst gemachten Amarettini krönen den Abend. "Nette Leute, gute Tipps, relaxed kochen ohne Druck und ein wunderschönes Ambiente - was will man mehr", findet Heike Quandt, die schon zum dritten Mal mit dem "MM" einen Kurs der 1. Mannheimer Kochschule in Friedelsheim besucht. Gerti und Wolfram Schmidt aus Ladenburg sogar schon zum vierten Mal.

Und Opa Knörzer? Von wegen Tüte auf! Der kann jetzt nämlich den Beweis antreten, dass er Nudeln in Handarbeit herstellen kann. Lediglich ein paar Klicks auf der "MM"-Homepage.

Und schon sieht Enkelsohn Maximilian die untrüglichen "Beweisfotos": Tagliatelle-Meister Herbert in seiner ganzen Pracht - und voll in Action.