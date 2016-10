Ein unbekannter Täter hat am Samstag kurz vor 15 Uhr in einem Geschäft im Quadrat Q 7 aus einer Glasvitrine drei hochwertige Uhren im Gesamtwert von über 10 000 Euro gestohlen. Das berichtete gestern die Polizei. Der Ladendieb war in den Porsche Design Store des neuen Stadtquartiers gelangt und hatte dort unbemerkt die teuren Uhren mitgenommen.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die am Samstag verdächtige Beobachtungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/12 58-0 in Verbindung zu setzen. tan/pol