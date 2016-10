Tödlicher Faustschlag bei "Aktenzeichen XY...ungelöst"

Hier geschah am 2. Juni die Tat, die morgen auch in der ZDF-Sendung zu sehen sein wird.

Mannheim. Im Juni 2015 sorgte ein brutaler Fall von Körperverletzung mit Todesfolge in Mannheim für Aufsehen - am morgigen Mittwoch wird der bislang ungeklärte Fall nun bei "Aktenzeichen XY...ungelöst" vorgestellt.

Am 2. Juni hatte ein bislang unbekannter männlicher Täter einen 68-Jährigen auf dem Gehweg vor dem Dorint-Hotel auf dem Friedrichsring 6 nach einer kurzen verbalen Auseinandersetzung so heftig mit der Faust ins Gesicht geschlagen, dass der Senior dabei Brüche, Traumata und eine Hirnblutung erlitt. Sechs Wochen nach der Tat verstarb der 68-Jährige im Krankenhaus an den Folgen der Verletzungen. Da der Täter bislang noch nicht ermittelt werden konnte, wird der Fall nun in der TV-Sendung präsentiert. Ende August hatte die Staatsanwaltschaft eine BElohnung von 2000 Euro ausgesetzt.

Hinweise nimmt die Mannheimer Polizei unter der Telefonnummer 0621/1745555 sowie unter der vertraulichen Telefonnummer 0621/1746666 entgegen. (pol/mer)