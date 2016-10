Toilette wird wieder geöffnet

Die Toiletten im Stadthaus N 1 sollen wieder geöffnet werden. "Wir machen das recht zügig", versprach Erster Bürgermeister Christian Specht im Sicherheitsausschuss des Gemeinderats, konnte aber noch keinen genauen Termin nennen. Mitte September waren die Toiletten wegen massiver Zerstörungen "bis auf Weiteres geschlossen" worden, wie die Stadt seinerzeit mitteilte. Zuvor hatte es mehrere Fälle von starkem Vandalismus gegeben, wurden Papierkörbe und Tuchspender heruntergerissen, Waschbecken beschädigt, Abflüsse absichtlich verstopft.

"Es ist ein Trauerspiel"

"Kurz nach der letzten Öffnung hatten wir wieder Schäden. Da haben Leute Kleiderstücke in die Abflüsse gestopft. Es ist ein Trauerspiel", seufzte Specht im Ausschuss: "Da passieren Dinge, dass man sich an den Kopf fasst, das ist kein Zustand!" Die Stadt prüfe nun, ob sie "mit kleinem Aufwand" zumindest zeitweise dort Personal einsetzen kann, "damit wir das in den Griff kriegen", sagte der Erste Bürgermeister.

Zugleich kündigte er an, dem Gemeinderat demnächst ein "großes Toilettenkonzept" unterbreiten zu wollen. Volker Beisel (FDP) hatte mehr rollstuhlgerechte Toiletten mit Wickelmöglichkeit gefordert, Eberhard Will (Alfa) gebührenpflichtige, bewachte WC-Anlagen wie an vielen Bahnhöfen. Specht wies aber darauf hin, dass Mannheim ja im Zuge des Vertrags mit der Firma JCDecaux über Haltestellenwerbung bereits über einige gebührenpflichtige Toiletten verfüge, was der Gemeinderat aber kritisiert hatte. pwr