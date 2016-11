Mannheim. Bei einem Gebäudebrand in Mannheim-Gartenstadt ist am Sonntagabend eine 76 Jahre alte Frau tot geborgen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr zu einem Brand im Hainbuchenweg gerufen. Sie barg einen 82-jährigen Mann schwer verletzt aus dem Haus. Der Mann befindet sich in stationärer Behandlung, Ärzte können Lebensgefahr nicht ausschließen.

Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich bei der verstorbenen Frau und dem verletzten Mann um die Bewohner des Hauses. Die Feuerwehr löschte den Brand. Die Brandursache ist bislang unklar. Brandermittler haben die Arbeit aufgenommen. Der Sachschaden beträgt etwa 100 000 Euro. (pol/leh/dls)